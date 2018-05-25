Куди піти на вихідні у Луцьку: 19 – 21 квітня





Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 19 квітня



Подія: «Ведмідь. Пропозиція»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.

«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.

Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.







Подія: «Гоцалки»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу для вух, ніг та інших «запчастинок» тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати. А ще можна посьорбати свіжого пива та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів.







Подія:Фестиваль безпритульних собак #мокріносики»

Тип заходу: Благодійний фестиваль допомоги безпритульним тваринам

Місце: РЦ «Промінь»

Початок: 12:00

Що обіцяють: На території фестивалю постійно діятиме:

- Фудкорт (точка де можна буде придбати їсти, пити за готівку)

- Дитяча зона

- Благодійний маркет hand made for dogs

- Зустріч з кінологом

- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку.

- Зустріч з ветеринаром.



«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому», – діляться організатори.







Субота, 20 квітня



Подія: «Українська Дискотівка»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Справжнім українцем можна почуватись не лише тоді, коли раз на рік вдягаєш вишиванку на День Незалежності, а й тоді, коли пишеш в соцмережах українською, в магазині запитуєш не «скільки там рублів з мене?», а «скільки гривень?», вболіваєш за нашу збірну до кінця, ходиш на кіно з українським дубляжем, відвідуєш концерти українських музикантів, підтримуєш україномовну пресу, читаєш книги українських авторів. Ну, і, звісно, хоча б періодично ходиш на українські танцульки до Кораблика аби пригадати щось добре і стареньке, або познайомитись із багатьма хорошими піснями, які навіть ніде і ніколи не чув! У «Кораблику» обіцяють справжню українську атмосферу і можливість класно провести час в хорошій компанії.







Подія: «Замовляю любов»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Гостросюжетна вистава про відносини між чоловіком і жінкою, які завжди, до певної міри, детектив. З чого все почнеться, які несподівані повороти та інтриги, яка буде розв’язка ? Сюжети розвитку любовних історій, взагалі, схожі, але за будь-якими з них спостерігати завжди цікаво, тому що в почуттях головне – нюанси. Кожна жінка мріє про кохання, неймовірне і казкове, хоче бути щасливою і нехай, хоча б на мить, але відчути себе коханою, бажаною, особливо, коли вже немає сил боротися з самотністю! А якби можна було її купити, то скільки це коштувало б? До несподіваної розв’язки глядач піде лабіринтами відносин між чоловіком і жінкою, їх тендітних зв’язків, незрозумілих і несподіваних, які весь час змінюються. Глядачі до кінця вистави залишаться в напрузі, намагаючись розгадати, що це – любов чи обман?



Режисер-постановник - заслужена артистка України Ірина Стежка; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; музичне оформлення – Володимира Борисова; асистент режисера - заслужена артистка України Лариса Зеленова; помічник режисера - Ольга Шульга.







Неділя, 21 квітня



Подія: «Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!»

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: У цей вечір відвідувачам обіцяють чергову мішанка пива з музикою. «І де, як не в Кораблику, її робити?!», – стверджують організатори. Абсолютно унікальна музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання людей безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці. Вхід вільний.







Подія: «Лісова пісня»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Одна з найпоетичніших п'єс Лесі Українки «Лісова пісня» є драмою-феєрією на дві дії.

У виставі тонко відображено поетичний світ драматургії Лесі Українки і яскраво представлено неповторний фольклорний світ Волині, в який була закохана сама драматург.



Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко; художник-постановник – Ірина Кохан; музичне оформлення, аранжування, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк; балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; автор вокалізів, хормейстер – Микола Седлярук; концертмейстер – Ярослав Зеленов; помічник режисера – Дмитро Мельничук







Подія: «Пітер Пен»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 12:00

Що обіцяють: Бути дорослим дуже відповідально, а, подекуди, і дуже складно... Хто з нас в дитинстві не мріяв стати дорослим, а подорослішавши, повернутися назад, у дитинство, в пору без турбот, пору мрій, чудес і казки... Бо в кожному і досі живе те маленьке хлоп’я, чи дівчинка, які на відріз відмовляються ставати дорослими. І часом, у снах, до нас повертаються спогади про чарівного хлопчика Пітера, дівчинку Венді, маланьку фею Дзіньку, злого капітана піратів Гака...

Саме так зовуть головних героїв цієї історії. Написана вона для вас Джеймсом Метью Баррі, а постановку здійснив у 2002 році режисер Анатолій Мельничук. Отож, приємного перегляду, а для когось, можливо, і приємних спогадів...



Режисер-постановник - Анатолій Мельничук; художник-постановник - Т.Малиш; помічник режисера - Вячеслав Погудін.







Подія: «Івасик-Телесик»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Кожна матуся чи бабуня точно розповідала цю історію про мале хлопченя своїм потомкам по різному, але незмінним залишався щасливий кінець. А дітки слухали, затамувавши подих… Волинський академічний обласний театр ляльок пропонує знову стати частинкою традиційної дитячої казки, яка не залишить байдужими навіть дорослих.



Вистава для дітей з 4-ох років.

Тривалість - 65 хв., з антрактом.

Режисер-постановник - Володимир Богданець; художник-постановник –Олеся Іщук; композитор –Петро Свист.

Дійові особи та виконавці: Івасик-Телесик – Олександр Поліновський, Вадим Хаїнський; Дід – Роман Бойко, Валерій Семенюк; Баба – Олександра Ганжала, Світлана Стасюк; Відьма – Олена Бондарук, Світлана Ришко; Оленка, дочка Відьми – Лариса Гарлінська, Неля Кушнірук; Коваль – Роман Бойко, Валерій Семенюк; Водяник – Лариса Гарлінська, Неля Кушнірук; Лісовик - Роман Бойко, Валерій Семенюк; Перший Куций - Олександра Ганжала, Світлана Стасюк; Другий Куций - Роман Бойко, Валерій Семенюк; Селяни – актори театру.







19 – 21квітня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Після»

Жанр: Драма, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00; 16:10; 19:00; 21:00

Про що фільм: Випадкова зустріч перевернула їх звичний світ. Вона - старанна студентка і зразкова дочка, а він - диявольськи привабливий бунтар з багатої сім'ї. Живучи в паралельних всесвітах, вони б навряд чи навіть глянули один на одного. Однак цьому знайомству судилося розділити життя закоханих на до і після...







Фільм: «Прокляття Ла Йорони»

Жанр: Жахи

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 14:20; 18:10; 21:50

Про що фільм: Ла Йорона. Жінка, яка плаче. Привид, що вселяє жах, загублений між раєм і пеклом і загнаний в жахливу пастку долі, запечатану його власною рукою. Проста згадка її імені сіє страх по всьому світу вже багато поколінь. Ще за життя жінка втопила своїх дітей в пориві лютих ревнощів, кинувшись в бурхливу річку слідом за ними, ридаючи від болю і відчаю. Тепер її сльози вічні і несуть смерть. Той, хто чує її передсмертний крик в ночі, приречений. Йорона крадеться в тіні і полює на дітей, відчайдушно намагаючись компенсувати втрату власних. Минають століття, вона стає все більш ненаситною... а її методи все жахливішими.







Фільм: «На висоті»

Жанр: Фантастика, драма

Місце: «Premier City»

Початок: 22:00

Про що фільм: Десь за межами Сонячної системи екіпаж космічного корабля виконує незвичну місію. Його мета - найближча до Землі чорна діра. На його борту команда молодих чоловіків і жінок - злочинців, засуджених до довічного ув'язнення. У їх числі Монте, який добровільно відмовився від любові і інтимних відносин. Обманним шляхом його насіння імплантується одній з космічних в'язнів. Народжується дівчинка, якій судилося змінити життя героя...







Фільм: Код «Червоний»

Жанр: Драма, мелодрама, біографія

Місце: «Premier City»

Початок: 20:00

Про що фільм: Реальна історія російської шпигунки, яка запобігла Третю світову війну. Британська розвідка довгі роки ганялася за нею, її ім'я стало легендою, але про її подвиг ми дізналися тільки зараз, коли було знято гриф секретності.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті настало справжнє весняне тепло, пригріло сонечко, а разом із ним оживає природа. Хоча мінливий вітер і досі нахабно куйовдить усе навкруги, але хочеться вірити, що тепло все ж переможе і не доведеться знову діставати із шафи теплі речі. А поки синоптики сперечаються про те, будуть дощі чи ні, нам з вами варто поміркувати над планами на вихідні і завжди мати альтернативний варіант на випадок, якщо погода все ж зіпсується.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру.Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в динаміках закладу для вух, ніг та інших «запчастинок» тіла відвідувачів, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати. А ще можна посьорбати свіжого пива та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів.Подія:Тип заходу: Благодійний фестиваль допомоги безпритульним тваринамМісце: РЦ «Промінь»Початок: 12:00Що обіцяють: На території фестивалю постійно діятиме:- Фудкорт (точка де можна буде придбати їсти, пити за готівку)- Дитяча зона- Благодійний маркет hand made for dogs- Зустріч з кінологом- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку.- Зустріч з ветеринаром.«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому», – діляться організатори.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Справжнім українцем можна почуватись не лише тоді, коли раз на рік вдягаєш вишиванку на День Незалежності, а й тоді, коли пишеш в соцмережах українською, в магазині запитуєш не «скільки там рублів з мене?», а «скільки гривень?», вболіваєш за нашу збірну до кінця, ходиш на кіно з українським дубляжем, відвідуєш концерти українських музикантів, підтримуєш україномовну пресу, читаєш книги українських авторів. Ну, і, звісно, хоча б періодично ходиш на українські танцульки до Кораблика аби пригадати щось добре і стареньке, або познайомитись із багатьма хорошими піснями, які навіть ніде і ніколи не чув! У «Кораблику» обіцяють справжню українську атмосферу і можливість класно провести час в хорошій компанії.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Гостросюжетна вистава про відносини між чоловіком і жінкою, які завжди, до певної міри, детектив. З чого все почнеться, які несподівані повороти та інтриги, яка буде розв’язка ? Сюжети розвитку любовних історій, взагалі, схожі, але за будь-якими з них спостерігати завжди цікаво, тому що в почуттях головне – нюанси. Кожна жінка мріє про кохання, неймовірне і казкове, хоче бути щасливою і нехай, хоча б на мить, але відчути себе коханою, бажаною, особливо, коли вже немає сил боротися з самотністю! А якби можна було її купити, то скільки це коштувало б? До несподіваної розв’язки глядач піде лабіринтами відносин між чоловіком і жінкою, їх тендітних зв’язків, незрозумілих і несподіваних, які весь час змінюються. Глядачі до кінця вистави залишаться в напрузі, намагаючись розгадати, що це – любов чи обман?Режисер-постановник - заслужена артистка України Ірина Стежка; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; музичне оформлення – Володимира Борисова; асистент режисера - заслужена артистка України Лариса Зеленова; помічник режисера - Ольга Шульга.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір відвідувачам обіцяють чергову мішанка пива з музикою. «І де, як не в Кораблику, її робити?!», – стверджують організатори. Абсолютно унікальна музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання людей безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Одна з найпоетичніших п'єс Лесі Українки «Лісова пісня» є драмою-феєрією на дві дії.У виставі тонко відображено поетичний світ драматургії Лесі Українки і яскраво представлено неповторний фольклорний світ Волині, в який була закохана сама драматург.Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко; художник-постановник – Ірина Кохан; музичне оформлення, аранжування, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк; балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; автор вокалізів, хормейстер – Микола Седлярук; концертмейстер – Ярослав Зеленов; помічник режисера – Дмитро МельничукПодія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Бути дорослим дуже відповідально, а, подекуди, і дуже складно... Хто з нас в дитинстві не мріяв стати дорослим, а подорослішавши, повернутися назад, у дитинство, в пору без турбот, пору мрій, чудес і казки... Бо в кожному і досі живе те маленьке хлоп’я, чи дівчинка, які на відріз відмовляються ставати дорослими. І часом, у снах, до нас повертаються спогади про чарівного хлопчика Пітера, дівчинку Венді, маланьку фею Дзіньку, злого капітана піратів Гака...Саме так зовуть головних героїв цієї історії. Написана вона для вас Джеймсом Метью Баррі, а постановку здійснив у 2002 році режисер Анатолій Мельничук. Отож, приємного перегляду, а для когось, можливо, і приємних спогадів...Режисер-постановник - Анатолій Мельничук; художник-постановник - Т.Малиш; помічник режисера - Вячеслав Погудін.Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Кожна матуся чи бабуня точно розповідала цю історію про мале хлопченя своїм потомкам по різному, але незмінним залишався щасливий кінець. А дітки слухали, затамувавши подих… Волинський академічний обласний театр ляльок пропонує знову стати частинкою традиційної дитячої казки, яка не залишить байдужими навіть дорослих.Вистава для дітей з 4-ох років.Тривалість - 65 хв., з антрактом.Режисер-постановник - Володимир Богданець; художник-постановник –Олеся Іщук; композитор –Петро Свист.Дійові особи та виконавці: Івасик-Телесик – Олександр Поліновський, Вадим Хаїнський; Дід – Роман Бойко, Валерій Семенюк; Баба – Олександра Ганжала, Світлана Стасюк; Відьма – Олена Бондарук, Світлана Ришко; Оленка, дочка Відьми – Лариса Гарлінська, Неля Кушнірук; Коваль – Роман Бойко, Валерій Семенюк; Водяник – Лариса Гарлінська, Неля Кушнірук; Лісовик - Роман Бойко, Валерій Семенюк; Перший Куций - Олександра Ганжала, Світлана Стасюк; Другий Куций - Роман Бойко, Валерій Семенюк; Селяни – актори театру.Фільм:Жанр: Драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 12:00; 16:10; 19:00; 21:00Про що фільм: Випадкова зустріч перевернула їх звичний світ. Вона - старанна студентка і зразкова дочка, а він - диявольськи привабливий бунтар з багатої сім'ї. Живучи в паралельних всесвітах, вони б навряд чи навіть глянули один на одного. Однак цьому знайомству судилося розділити життя закоханих на до і після...Фільм:Жанр: ЖахиМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 14:20; 18:10; 21:50Про що фільм: Ла Йорона. Жінка, яка плаче. Привид, що вселяє жах, загублений між раєм і пеклом і загнаний в жахливу пастку долі, запечатану його власною рукою. Проста згадка її імені сіє страх по всьому світу вже багато поколінь. Ще за життя жінка втопила своїх дітей в пориві лютих ревнощів, кинувшись в бурхливу річку слідом за ними, ридаючи від болю і відчаю. Тепер її сльози вічні і несуть смерть. Той, хто чує її передсмертний крик в ночі, приречений. Йорона крадеться в тіні і полює на дітей, відчайдушно намагаючись компенсувати втрату власних. Минають століття, вона стає все більш ненаситною... а її методи все жахливішими.Фільм:Жанр: Фантастика, драмаМісце: «Premier City»Початок: 22:00Про що фільм: Десь за межами Сонячної системи екіпаж космічного корабля виконує незвичну місію. Його мета - найближча до Землі чорна діра. На його борту команда молодих чоловіків і жінок - злочинців, засуджених до довічного ув'язнення. У їх числі Монте, який добровільно відмовився від любові і інтимних відносин. Обманним шляхом його насіння імплантується одній з космічних в'язнів. Народжується дівчинка, якій судилося змінити життя героя...Фільм:Жанр: Драма, мелодрама, біографіяМісце: «Premier City»Початок: 20:00Про що фільм: Реальна історія російської шпигунки, яка запобігла Третю світову війну. Британська розвідка довгі роки ганялася за нею, її ім'я стало легендою, але про її подвиг ми дізналися тільки зараз, коли було знято гриф секретності.

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