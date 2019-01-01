На Рівненщині в будинку знайшли десятки замордованих собак. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:01
У спільноті зоозахисників в одній із соціальних мереж рівненські поліцейські виявили допис про мертвих собак у будинку села Миротин.
65-річна жителька сусіднього села пояснила, що мала намір продати хату 19-річній рівнянці. Та залишила завдаток і вже кілька місяців господарює в оселі, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Нещодавно сусіди почали телефонувати до жінки та скаржитися на велику кількість собак, які постійно гавкають та кидаються на свійську птицю.
Разом із власницею житла вчора, 16 квітня, слідчо-оперативна група виїхала у село Миротин.
Сімох мертвих цуценят поліцейські виявили в одному із господарських приміщень на подвір'ї. За попереднім оглядом жодних тілесних ушкоджень чи ознак знущань над тваринами не зафіксовано.
Натомість у будинку був суцільний безлад: екскременти, їжа та понищені меблі. Ймовірно, тварин зачиняли всередині та не випускали на вулицю. Крім того, ще близько десятка псів бігали навколо обійстя.
Нова орендарка на місці події була відсутня та на дзвінки не відповідала.
Правоохоронці встановлюють місце перебування 19-річної рівнянки та всі обставини інциденту. Для з’ясування остаточної причини загибелі собак залучатимуться фахівці санепідемслужби. За результатами перевірки прийматиметься відповідне процесуальне рішення.
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65-річна жителька сусіднього села пояснила, що мала намір продати хату 19-річній рівнянці. Та залишила завдаток і вже кілька місяців господарює в оселі, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Нещодавно сусіди почали телефонувати до жінки та скаржитися на велику кількість собак, які постійно гавкають та кидаються на свійську птицю.
Разом із власницею житла вчора, 16 квітня, слідчо-оперативна група виїхала у село Миротин.
Сімох мертвих цуценят поліцейські виявили в одному із господарських приміщень на подвір'ї. За попереднім оглядом жодних тілесних ушкоджень чи ознак знущань над тваринами не зафіксовано.
Натомість у будинку був суцільний безлад: екскременти, їжа та понищені меблі. Ймовірно, тварин зачиняли всередині та не випускали на вулицю. Крім того, ще близько десятка псів бігали навколо обійстя.
Нова орендарка на місці події була відсутня та на дзвінки не відповідала.
Правоохоронці встановлюють місце перебування 19-річної рівнянки та всі обставини інциденту. Для з’ясування остаточної причини загибелі собак залучатимуться фахівці санепідемслужби. За результатами перевірки прийматиметься відповідне процесуальне рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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