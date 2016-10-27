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Волинські медики просять впорядкувати нумерацію будинків

Волинські медики просять впорядкувати нумерацію будинків
У Ковелі просять впорядкування нумерації будинків та забезпечити під'їзд до них.

Завідувач Ковельського відділення екстреної медичної допомоги комунального закладу "Волинський обласний центр екстреної медичної допомогита медицини катастроф" Сергій Палайда зареєстрував петицію з таким проханням ще 12 квітня.

«Забезпечити на видних місцях чіткого маркування назв вулиць, нумерації усіх будинків, під'їздів і квартир, а також забезпечити безперешкодний під'їзд до них з встановленням відповідних знаків для заборони автостоянок і зняття перегородок в дворах багатоквартирних будинків, обрізання гілок дерев, які заважають проїзду з метою покращення швидкості доїзду екстрених рятувальних та аварійних служб, які змушені витрачати дорогоцінний час на пошук того чи іншого будинку чи вулиці в разі виникнення екстреної ситуації», - йдеться у петиції.

Станом на 17 квітня петицію підписали 37 осіб із 150 необхідних.

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Теги: Сергій Палайда, Ковель, петиція
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