Волинські медики просять впорядкувати нумерацію будинків





Завідувач Ковельського відділення екстреної медичної допомоги комунального закладу "Волинський обласний центр екстреної медичної допомогита медицини катастроф" Сергій Палайда зареєстрував



«Забезпечити на видних місцях чіткого маркування назв вулиць, нумерації усіх будинків, під'їздів і квартир, а також забезпечити безперешкодний під'їзд до них з встановленням відповідних знаків для заборони автостоянок і зняття перегородок в дворах багатоквартирних будинків, обрізання гілок дерев, які заважають проїзду з метою покращення швидкості доїзду екстрених рятувальних та аварійних служб, які змушені витрачати дорогоцінний час на пошук того чи іншого будинку чи вулиці в разі виникнення екстреної ситуації», - йдеться у петиції.



Станом на 17 квітня петицію підписали 37 осіб із 150 необхідних.

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