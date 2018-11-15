На Волині діти гралися біля снарядів часів минулих воєн
Сьогодні, 12:32
У Маневицькому районі лісівники виявили снаряди часів Другої світової війни.
Так, у понеділок, 15 квітня, старшиий майстер Чарторийського лісництва ДП «Поліське лісове господарство» знайшов 12 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
З них 10 снарядів калібру 100 мм та 2 – калібру 122 мм.
Оскільки знахідка є вибухонебезпечною та несе загрозу життю та здоров’ю пересічних громадян, лісівник відразу зв’язався з працівниками ДСНС, які вилучили знайдені снаряди для знешкодження.
Добре, що працівник лісгоспу вчасно натрапив на небезпечний предмет, оскільки поруч гралися діти, які могли б наробити собі біди, самі того не усвідомлюючи.
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Так, у понеділок, 15 квітня, старшиий майстер Чарторийського лісництва ДП «Поліське лісове господарство» знайшов 12 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
З них 10 снарядів калібру 100 мм та 2 – калібру 122 мм.
Оскільки знахідка є вибухонебезпечною та несе загрозу життю та здоров’ю пересічних громадян, лісівник відразу зв’язався з працівниками ДСНС, які вилучили знайдені снаряди для знешкодження.
Добре, що працівник лісгоспу вчасно натрапив на небезпечний предмет, оскільки поруч гралися діти, які могли б наробити собі біди, самі того не усвідомлюючи.
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