На Волині діти гралися біля снарядів часів минулих воєн

У Маневицькому районі лісівники виявили снаряди часів Другої світової війни.Так, у понеділок, 15 квітня, старшиий майстер Чарторийського лісництва ДП «Поліське лісове господарство» знайшов 12 артилерійські снаряди часів Другої світової війни, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.З них 10 снарядів калібру 100 мм та 2 – калібру 122 мм.Оскільки знахідка є вибухонебезпечною та несе загрозу життю та здоров’ю пересічних громадян, лісівник відразу зв’язався з працівниками ДСНС, які вилучили знайдені снаряди для знешкодження.Добре, що працівник лісгоспу вчасно натрапив на небезпечний предмет, оскільки поруч гралися діти, які могли б наробити собі біди, самі того не усвідомлюючи.