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Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування

Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
У Луцьку від сьогодні, 17 квітня, працюють перші 3 інспектори з паркування.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.

Свою роботу інспектори розпочали з вулиці Богдана Хмельницького та будуть працювати сьогодні по всій території міста.

До слова, інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування

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Теги: паркування, муніципали, Луцьк
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