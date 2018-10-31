Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування

У Луцьку від сьогодні, 17 квітня, працюють перші 3 інспектори з паркування.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.Свою роботу інспектори розпочали з вулиці Богдана Хмельницького та будуть працювати сьогодні по всій території міста.До слова, інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення.