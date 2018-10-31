Перші порушники: від сьогодні у Луцьку працюють інспектори з паркування
Сьогодні, 12:55
У Луцьку від сьогодні, 17 квітня, працюють перші 3 інспектори з паркування.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Свою роботу інспектори розпочали з вулиці Богдана Хмельницького та будуть працювати сьогодні по всій території міста.
До слова, інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Свою роботу інспектори розпочали з вулиці Богдана Хмельницького та будуть працювати сьогодні по всій території міста.
До слова, інспектори з паркування наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів шляхом здійснення фото- та відеофіксацію порушень та винесенням повідомлень та постанов у справах про адміністративні правопорушення.
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