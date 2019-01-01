Волиньрада гальмує процес будівництва інвестиційних об'єктів





Про це повідомляє голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко на сторінці у



Про це стало відомо під час наради у голови облдержадміністрації, що відбулася 16 квітня. Основні питання, що обговорили, – бюджетні. Зокрема, йшлося про цільові кошти, що надходять із державного бюджету, але у роботу «відпускаються» рішенням сесії.



Мова – про розподіл коштів, спрямованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт соціальних об’єктів:

- із Державного фонду регіонального розвитку,

- із субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (ініціатива Президента України) для будівництва амбулаторій ЗМСП,

- із субвенції місцевим бюджетам на реформування регіональної системи охорони здоров’я для здійснення заходів спільного із Міжнародним банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»,

- із субвенції на будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах,

- із субвенції на будівництво доріг місцевого значення, комунальної власності (491,1 млн грн передбачено на 2019 рік).



Як повідомив заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Віктор Довгополюк, практично на усіх об’єктах укладені договори з підрядними організаціями та тривають роботи. Більше того, будівельна готовність деяких перехідних об’єктів з ДФРР складає від 20-ти до 70-ти %.



«У зв’язку із тим, що досі не відбулася сесія, ми не можемо розрахуватися і підтягнути фінансування», - зауважив Віктор Довгополюк.



До слова, остання сесія в області була в грудні минулого року. У першому кварталі поточного року, як цього передбачає закон, засідання не відбулося.



Державний фонд регіонального розвитку



Загалом, якщо говорити про ДФРР, то у 2019-му для Волинської області передбачено 236,5 мільйонів гривень. Та ці кошти складаються із двох частин: одна – на перехідні з минулого року об’єкти, друга – на нові. Цьогоріч на Волині є 17 перехідних об'єктів з передбаченим фінансуванням у 197,7 мільйонів гривень. До цього переліку потрапило 12 загальноосвітніх шкіл, 3 дитячих садочки, приміщення для проживання одиноких непрацездатних громадян у с. Гуща Любомльського району та придбання томографу для Ратнівської ЦРЛ.



Аналогічна ситуація склалася із субвенцією на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (ініціатива Президента України) для будівництва амбулаторій ЗМСП. Передбачено на це у бюджеті для Волинської області 181,2 млн грн та 38,1 млн грн у 2019-му. Загальна сума – 219,3 млн грн.

Нині в ОДА сформований перелік будівництва, який розглянутий та погоджений на комісії Мінрегіону. Складається із 15-ти амбулаторій на суму 86,7 млн грн.



Варто зауважити, що для будівництва 9-ти амбулаторій вже розробили проектно-кошторисну документацію, здійснили тендерні процедури, визначили підрядників та виконують будівельні роботи. Для прикладу, будівництво амбулаторії у с.Піща Шацького району розпочали ще у грудні 2018-го року. Ще по шести розробили проектно-кошторисну документацію, яка знаходиться на експертизі.



«У зв’язку із непроведенням сесії обласної ради та не розподіленням залишків коштів субвенцій унеможливлено здійснення проплат підрядникам за виконані роботи. Хоча напрацювань вже є на понад 20 мільйонів гривень», - відзначив Віктор Довгополюк.



Субвенція місцевим бюджетам на реформування регіональної системи охорони здоров'я для здійснення заходів виконання спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».



Відповідно до порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в області на 2019 рік для проведення капітального ремонту та реконструкції передбачено 65,1 мільйонів гривень та 26,1 мільйонів гривень залишку субвенції із минулого року. Зазначені кошти спрямовані виключно на реконструкцію та ремонт 33-х амбулаторій ЗПСМ.



«На сьогодні проведено закупівлю відповідно до вимог зазначеного проекту. На 32 об`єктах визначено підрядників, на 30 – вже отримано дозволи на початок будівництва. На більшості – підрядники здійснюють роботи, а в двох – ремонт підходить до завершення. Їх можна здавати в експлуатацію, однак, знову ж таки, через не проведення сесії ми не можемо закрити питання по проплаті», – налогошує Віктор Довгополюк.



Усього підрядники виконали робіт на суму понад 26 мільйонів гривень.



Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України



На виконання постанови Кабміну і на підставі розробленої органами місцевого самоврядування проектно-кошторисної документації укладено договори з підрядними організаціями на облаштування футбольних полів зі штучним покриттям в селах Дубове, Липини, Павлівка, селищі Щацьк, місті Горохові та перераховано аванс в сумі 3,7 мільйона гривень, що становить 50% від договірної ціни. На сьогодні завершуються роботи щодо забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів в розмірі 50%.



Субвенція з державного бюджету на будівництво доріг



Відповідно до розподілу, затвердженого субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності в населених пунктах, державою виділено на 2019 рік 491,4 мільйона гривень.

З них 60 мільйонів – на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг, 222 мільйони – на поточний та середній ремонт, 115 – на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування, 56 мільйонів – на капітальний ремонт вулиць, доріг комунальної власності та 37 мільйонів – на поточний, середній ремонт доріг комунальної власності.



«На сьогодні ми пройшли затвердження в Державному агентстві автомобільних доріг, захистили перелік в профільному підкомітеті Верховної ради. Зараз матеріали знаходяться на Бюджетному комітеті, тоді перелік затвердить голова ОДА і їх буде направлено на повне фінансування», – повідомив Віктор Васильович.



Загалом за І квартал 2019 року освоїли 6,2 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання доріг. Наразі розпочали поточний та дрібний ремонт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через непроведення сесії Волинської обласної ради, рішенням якої необхідно розподілити кошти, в області не можуть заплатити підрядникам.Про це повідомляє голова Волинської облдержадміністраціїна сторінці у Facebook Про це стало відомо під час наради у голови облдержадміністрації, що відбулася 16 квітня. Основні питання, що обговорили, – бюджетні. Зокрема, йшлося про цільові кошти, що надходять із державного бюджету, але у роботу «відпускаються» рішенням сесії.Мова – про розподіл коштів, спрямованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт соціальних об’єктів:- із Державного фонду регіонального розвитку,- із субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (ініціатива Президента України) для будівництва амбулаторій ЗМСП,- із субвенції місцевим бюджетам на реформування регіональної системи охорони здоров’я для здійснення заходів спільного із Міжнародним банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»,- із субвенції на будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах,- із субвенції на будівництво доріг місцевого значення, комунальної власності (491,1 млн грн передбачено на 2019 рік).Як повідомив заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, практично на усіх об’єктах укладені договори з підрядними організаціями та тривають роботи. Більше того, будівельна готовність деяких перехідних об’єктів з ДФРР складає від 20-ти до 70-ти %.«У зв’язку із тим, що досі не відбулася сесія, ми не можемо розрахуватися і підтягнути фінансування», - зауважив Віктор Довгополюк.До слова, остання сесія в області була в грудні минулого року. У першому кварталі поточного року, як цього передбачає закон, засідання не відбулося.Загалом, якщо говорити про ДФРР, то у 2019-му для Волинської області передбачено 236,5 мільйонів гривень. Та ці кошти складаються із двох частин: одна – на перехідні з минулого року об’єкти, друга – на нові. Цьогоріч на Волині є 17 перехідних об'єктів з передбаченим фінансуванням у 197,7 мільйонів гривень. До цього переліку потрапило 12 загальноосвітніх шкіл, 3 дитячих садочки, приміщення для проживання одиноких непрацездатних громадян у с. Гуща Любомльського району та придбання томографу для Ратнівської ЦРЛ.Аналогічна ситуація склалася із субвенцією на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (ініціатива Президента України) для будівництва амбулаторій ЗМСП. Передбачено на це у бюджеті для Волинської області 181,2 млн грн та 38,1 млн грн у 2019-му. Загальна сума – 219,3 млн грн.Нині в ОДА сформований перелік будівництва, який розглянутий та погоджений на комісії Мінрегіону. Складається із 15-ти амбулаторій на суму 86,7 млн грн.Варто зауважити, що для будівництва 9-ти амбулаторій вже розробили проектно-кошторисну документацію, здійснили тендерні процедури, визначили підрядників та виконують будівельні роботи. Для прикладу, будівництво амбулаторії у с.Піща Шацького району розпочали ще у грудні 2018-го року. Ще по шести розробили проектно-кошторисну документацію, яка знаходиться на експертизі.«У зв’язку із непроведенням сесії обласної ради та не розподіленням залишків коштів субвенцій унеможливлено здійснення проплат підрядникам за виконані роботи. Хоча напрацювань вже є на понад 20 мільйонів гривень», - відзначив Віктор Довгополюк.Субвенція місцевим бюджетам на реформування регіональної системи охорони здоров'я для здійснення заходів виконання спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».Відповідно до порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в області на 2019 рік для проведення капітального ремонту та реконструкції передбачено 65,1 мільйонів гривень та 26,1 мільйонів гривень залишку субвенції із минулого року. Зазначені кошти спрямовані виключно на реконструкцію та ремонт 33-х амбулаторій ЗПСМ.«На сьогодні проведено закупівлю відповідно до вимог зазначеного проекту. На 32 об`єктах визначено підрядників, на 30 – вже отримано дозволи на початок будівництва. На більшості – підрядники здійснюють роботи, а в двох – ремонт підходить до завершення. Їх можна здавати в експлуатацію, однак, знову ж таки, через не проведення сесії ми не можемо закрити питання по проплаті», – налогошує Віктор Довгополюк.Усього підрядники виконали робіт на суму понад 26 мільйонів гривень.На виконання постанови Кабміну і на підставі розробленої органами місцевого самоврядування проектно-кошторисної документації укладено договори з підрядними організаціями на облаштування футбольних полів зі штучним покриттям в селах Дубове, Липини, Павлівка, селищі Щацьк, місті Горохові та перераховано аванс в сумі 3,7 мільйона гривень, що становить 50% від договірної ціни. На сьогодні завершуються роботи щодо забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів в розмірі 50%.Відповідно до розподілу, затвердженого субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, на фінансове забезпечення будівництва та реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності в населених пунктах, державою виділено на 2019 рік 491,4 мільйона гривень.З них 60 мільйонів – на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт автомобільних доріг, 222 мільйони – на поточний та середній ремонт, 115 – на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування, 56 мільйонів – на капітальний ремонт вулиць, доріг комунальної власності та 37 мільйонів – на поточний, середній ремонт доріг комунальної власності.«На сьогодні ми пройшли затвердження в Державному агентстві автомобільних доріг, захистили перелік в профільному підкомітеті Верховної ради. Зараз матеріали знаходяться на Бюджетному комітеті, тоді перелік затвердить голова ОДА і їх буде направлено на повне фінансування», – повідомив Віктор Васильович.Загалом за І квартал 2019 року освоїли 6,2 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання доріг. Наразі розпочали поточний та дрібний ремонт.

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