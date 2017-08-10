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«StrikeCity» запрошує грати в боулінг*

«StrikeCity» запрошує грати в боулінг*
Щочетверга у «StrikeCity» – день боулера.

Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».

«Любиш грати у боулінг в «StrikeCity»? Для Тебе є чудова новина! Щочетверга, година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!» – йдеться в анонсі.

«StrikeCity» знаходиться на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity». Деталі за тел: (067) 334-50-85.

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Теги: «ПортCity», боулінг
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