«StrikeCity» запрошує грати в боулінг*





Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».



«Любиш грати у боулінг в «StrikeCity»? Для Тебе є чудова новина! Щочетверга, година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!» – йдеться в анонсі.



«StrikeCity» знаходиться на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity». Деталі за тел: (067) 334-50-85.

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