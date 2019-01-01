Лікар-дієтолог розповіла, чому не варто не боятися нітратів у ранніх і тепличних овочах





Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі



"Дуже багато українців, на жаль, бояться перших, тепличних овочів, зелені, і уникають їх. Але це дуже невірно, оскільки вони позбавляють себе дуже цінних речовин, які містяться у цих продуктах – навіть тепличних, навіть із супермаркету. Всі рослини для того, щоб вони росли, потребують азоту, оскільки фотосинтез можливий лише за присутності азоту. Але крім того, що зелень містить нітрати, вона ще містить "анти нітратні" компоненти, зокрема, клітковину, яка захищає кишечник від потрапляння в нього нітратів. Крім того, дуже важливим є присутність вітаміну С у рослинах. Він нейтралізує дію нітратів, і легко засвоюється, оскільки знаходиться в комплексі із біофлавоноїдами — кольоровими зеленими пігментами", - зазначила дієтолог.



За її словами, навіть тепличні овочі та зелень містять, зокрема, цілий комплекс фолатів (вітамінів групи В9, фолієвої кислоти). Ці вітаміни містяться в зелених рослинах і оберігають серцево-судинну систему від ушкоджень, від прогресування атеросклерозу, запобігають інсультам, інфарктам, багатьом ускладненням атеросклерозу.



Крім того, речовини, що містяться в зелені, корисні для мозку, для нормального функціонування нейронів, що вкрай необхідно для сучасної людини, яка щодня отримує і споживає величезний обсяг інформації з інтернету, телефон тощо.



Також ці речовини потрібні для підтримання імунного тонусу кишечника. Саме через споживання зелені організм включає такі механізми, які активують, імунні клітини нашого кишечника, запобігаючи послабленню імунітету, розвитку різноманітних алергічних захворювань, але сучасна людина недоотримує фолатів із раціоном харчування. Достатньо однієї чашки таких листочків, щоб організм поповнився запасом цих речовин.



Нагадаємо, нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ранні й тепличні овочі та зелень містять дуже багато корисних речовин, у тому числі таких, які захищають організм від потрапляння в нього нітратів.Таку думку висловила лікар-дієтологв коментарі УНН "Дуже багато українців, на жаль, бояться перших, тепличних овочів, зелені, і уникають їх. Але це дуже невірно, оскільки вони позбавляють себе дуже цінних речовин, які містяться у цих продуктах – навіть тепличних, навіть із супермаркету. Всі рослини для того, щоб вони росли, потребують азоту, оскільки фотосинтез можливий лише за присутності азоту. Але крім того, що зелень містить нітрати, вона ще містить "анти нітратні" компоненти, зокрема, клітковину, яка захищає кишечник від потрапляння в нього нітратів. Крім того, дуже важливим є присутність вітаміну С у рослинах. Він нейтралізує дію нітратів, і легко засвоюється, оскільки знаходиться в комплексі із біофлавоноїдами — кольоровими зеленими пігментами", - зазначила дієтолог.За її словами, навіть тепличні овочі та зелень містять, зокрема, цілий комплекс фолатів (вітамінів групи В9, фолієвої кислоти). Ці вітаміни містяться в зелених рослинах і оберігають серцево-судинну систему від ушкоджень, від прогресування атеросклерозу, запобігають інсультам, інфарктам, багатьом ускладненням атеросклерозу.Крім того, речовини, що містяться в зелені, корисні для мозку, для нормального функціонування нейронів, що вкрай необхідно для сучасної людини, яка щодня отримує і споживає величезний обсяг інформації з інтернету, телефон тощо.Також ці речовини потрібні для підтримання імунного тонусу кишечника. Саме через споживання зелені організм включає такі механізми, які активують, імунні клітини нашого кишечника, запобігаючи послабленню імунітету, розвитку різноманітних алергічних захворювань, але сучасна людина недоотримує фолатів із раціоном харчування. Достатньо однієї чашки таких листочків, щоб організм поповнився запасом цих речовин.Нагадаємо, нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені.

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