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У Києві п’яний араб на BMW розбив п’ять автівок

У Києві п’яний араб на BMW розбив п’ять автівок
У Києві іноземець за кермом BMW не впорався з керуванням та протаранив припарковане на узбіччі авто Volkswagen.

Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево, - пишуть Факти.

Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.

Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.

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Теги: аварія, Київ
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