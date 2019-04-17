У Києві п’яний араб на BMW розбив п’ять автівок
Сьогодні, 13:58
У Києві іноземець за кермом BMW не впорався з керуванням та протаранив припарковане на узбіччі авто Volkswagen.
Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево, - пишуть Факти.
Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.
Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.
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Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево, - пишуть Факти.
Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.
Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.
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