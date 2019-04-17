У Києві п’яний араб на BMW розбив п’ять автівок





Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево, - пишуть



Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.



Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві іноземець за кермом BMW не впорався з керуванням та протаранив припарковане на узбіччі авто Volkswagen.Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево, - пишуть Факти Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.

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