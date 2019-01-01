Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 квітня

На Волині 18 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Ферма, пилорамас. Хобултова1. с.Липа09:00-17:00ТзОВ "Феміда інтер"База відпочинкуВолиньдержрибохоронас. Липа:вул. Підгаєцька3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:вул. Млиновавул. Набережна1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№71для чистки траси ПЛ 10.00-16.00 с.Завидів частково1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Харчук В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна2. КТП-222 Л-1 11:00 – 15:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.. Першотравнева3. ПЛ-10кВ Л-19-05від ЗТП-331 до ЛР-19 (ТП-171, 366, 131, 190, 132, 133, 238, 363.) 10:00 – 17:00 с.Добре: СПП «Сірче» (пилорама).с.Хотешів: ПП Петрук М.М., ПП Ткачик Г.П., Будинок культури, Церква, ПП Мельник Т.В., Тублікарня, Бібліотека, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, ССТ Бузаки (магазин), ПП Литвин С.А., ПП ТОмась С.М., Дитсадок, Молитовний будинок. с.Добре, вул. Центральнас.Хотешів.1. 9:00-17:00ФОП Рахлінський Ю.МФОП Чабан О.М.ТзДВ "Ковельагроспецпостач".ПП"ТПК АРСЕН"ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна1. Л51-02 10:00 – 15:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі,школа, дитсадок с.Марковичі,школа, дитсадок с.Шельвів с.Марковичі–повністю,с.Роговичі-повністю,с.Міжгір’я–повністю,с.Шельвів – вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Нова, вул.Молодіжна, вул.Дружби Народів2. КТП-120 Л2 9:00 – 17:00 Станція мобільного зв’язку Київстар, станція мобільного зв’язку Водафон с.Привітне вул.Центральна (ферма)місто ЛуцькВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків1 ПЛ-0.4кВ КТП-3409:00 – 17:00с. Миловань2 ПЛ-0.4кВ КТП-1839:00 – 17:00 с. Забужжя3 КТП-4179:00 – 17:00 с. Головно4 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00 с. Головно1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії.1. 09:00-17:00Південний водозабірм.Нововолинськ1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 -16:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова1. 10:00-16:30ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин2. 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. с.Ягідне