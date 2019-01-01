Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 18 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Ферма, пилорама
с. Хобултова
Горохівський район
1. с.Липа
09:00-17:00
ТзОВ "Феміда інтер"
База відпочинку
Волиньдержрибохорона
с. Липа:
вул. Підгаєцька
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№71
для чистки траси ПЛ 10.00-16.00 с.Завидів частково
Камінь-Каширський район
1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Харчук В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна
2. КТП-222 Л-1 11:00 – 15:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.. Першотравнева
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЗТП-331 до ЛР-19 (ТП-171, 366, 131, 190, 132, 133, 238, 363.) 10:00 – 17:00 с.Добре: СПП «Сірче» (пилорама).
с.Хотешів: ПП Петрук М.М., ПП Ткачик Г.П., Будинок культури, Церква, ПП Мельник Т.В., Тублікарня, Бібліотека, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, ССТ Бузаки (магазин), ПП Литвин С.А., ПП ТОмась С.М., Дитсадок, Молитовний будинок. с.Добре, вул. Центральна
с.Хотешів.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Чабан О.М.
ТзДВ "Ковельагроспецпостач".
ПП"ТПК АРСЕН"
ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна
Локачинський район
1. Л51-02 10:00 – 15:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі,
школа, дитсадок с.Марковичі,
школа, дитсадок с.Шельвів с.Марковичі–повністю,
с.Роговичі-повністю,
с.Міжгір’я–повністю,
с.Шельвів – вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Нова, вул.Молодіжна, вул.Дружби Народів
2. КТП-120 Л2 9:00 – 17:00 Станція мобільного зв’язку Київстар, станція мобільного зв’язку Водафон с.Привітне вул.Центральна (ферма)
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4кВ КТП-340
9:00 – 17:00
с. Миловань
2 ПЛ-0.4кВ КТП-183
9:00 – 17:00 с. Забужжя
3 КТП-417
9:00 – 17:00 с. Головно
4 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00 с. Головно
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Південний водозабір
м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 -16:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. с.Ягідне
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Ферма, пилорама
с. Хобултова
Горохівський район
1. с.Липа
09:00-17:00
ТзОВ "Феміда інтер"
База відпочинку
Волиньдержрибохорона
с. Липа:
вул. Підгаєцька
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№71
для чистки траси ПЛ 10.00-16.00 с.Завидів частково
Камінь-Каширський район
1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Харчук В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна
2. КТП-222 Л-1 11:00 – 15:00 ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.. Першотравнева
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЗТП-331 до ЛР-19 (ТП-171, 366, 131, 190, 132, 133, 238, 363.) 10:00 – 17:00 с.Добре: СПП «Сірче» (пилорама).
с.Хотешів: ПП Петрук М.М., ПП Ткачик Г.П., Будинок культури, Церква, ПП Мельник Т.В., Тублікарня, Бібліотека, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, ССТ Бузаки (магазин), ПП Литвин С.А., ПП ТОмась С.М., Дитсадок, Молитовний будинок. с.Добре, вул. Центральна
с.Хотешів.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Рахлінський Ю.М
ФОП Чабан О.М.
ТзДВ "Ковельагроспецпостач".
ПП"ТПК АРСЕН"
ФОП Дідіцкий А,М. м. Ковель, вул.Ватутіна
Локачинський район
1. Л51-02 10:00 – 15:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі,
школа, дитсадок с.Марковичі,
школа, дитсадок с.Шельвів с.Марковичі–повністю,
с.Роговичі-повністю,
с.Міжгір’я–повністю,
с.Шельвів – вул.Центральна, вул.Зелена, вул.Шкільна, вул.Нова, вул.Молодіжна, вул.Дружби Народів
2. КТП-120 Л2 9:00 – 17:00 Станція мобільного зв’язку Київстар, станція мобільного зв’язку Водафон с.Привітне вул.Центральна (ферма)
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4кВ КТП-340
9:00 – 17:00
с. Миловань
2 ПЛ-0.4кВ КТП-183
9:00 – 17:00 с. Забужжя
3 КТП-417
9:00 – 17:00 с. Головно
4 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00 с. Головно
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Південний водозабір
м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 від ЗТП-108 до ЛР-44 10:00 -16:00 ФОП Савчук Тетяна Андріївна – ФОП Матвіюк Руслана Василівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро" - ФОП Штик Валерій Миколайович - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" - ФОП Головій Олена Петрівна – ФОП Головій Галина Володимирівна - ФОП Шопук Ніна Арсенівна – ФОП Луцик Анатолій Володимирович - ФОП Шиманський Ігор Миколаєвич – ФОП Матвіюк Руслана Василівна с.Гута
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. 10:00-16:30 ФАП, Гайківська с/р – клуб, ФОП Новосад В.В. с.Ягідне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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