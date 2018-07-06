Хвороби, зайва вага і втрата шерсті: чому не можна годувати тварин у луцькому зоопарку
Сьогодні, 14:37
У луцькому зоопарку пояснили, чому відвідувачам заборонено годувати тварин.
Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
Допис подаємо без змін і правок:
"Уявіть собі ситуацію: гарна погода, сонячний день тішать і відвідувачів, і підопічних зоопарку. Тварини у вольєрах або відпочивають, або граються. Ідилія! Але ж - НІ, не так! І хтось «стурбований» долею «голодних-нещасних» звірів чи птахів дістає з сумки спеціально принесений шматок хліба або іншої їжі і кидає в вольєр.
Може, думаєте, що в цьому немає нічого страшного, адже якої шкоди може завдати один шматочок? Будь-яка їжа, яку мешканці зоопарку отримують від «надтурботливих» відвідувачів, може серйозно зашкодити їхньому здоров'ю або навіть призвести до катастрофічних наслідків. У тварин порушуються обмінні процеси в організмі, вони хворіють, набирають зайву вагу або, навпаки, втрачають її, у них з'являються проблеми з травною системою, випадає шерсть, притупляється нюх. Це лише дещиця тих наслідків, які тягне за собою невинне на перший погляд бажання пригостити наших підопічних чимось смачним.
У кожного з мешканців нашого зоопарку свій раціон, науково обгрунтований і підібраний відповідно до індивідуальних особливостей організму тварини. Леви, єноти, рисі, мавпи та усі інші отримують лише зі свого меню необхідні поживні речовини, мікроелементи і вітаміни, також їм дають спеціальні корисні ласощі. Крім того, у кожного звіра свій графік годування, тобто їжу та чи інша тварина споживає тільки в певні години. Все, що порушує цей розпорядок, негативно позначається на самопочутті та загальному стані організму мешканців зоопарку.
Ми просимо наших відвідувачів у ЖОДНОМУ разі не годувати тварин і ставитися до них дбайливо і з повагою. Якщо ви стали свідком того, як хтось намагається кинути в вольєр їжу або інший сторонній предмет, нагадайте цій людині про те, що це заборонено. Або ж зверніться до співробітників зоопарку за допомогою.
Благополуччя тварин - наша головна мета. Ми робимо все необхідне, щоб вони були здорові і повні енергії. Однак також важлива допомога відвідувачів - а саме готовність кожного слідувати простим правилам відвідування зоопарку.
Сподіваємося на ваше розуміння і допомогу!
Будемо раді бачити вас в зоопарку!
П.С. Запозичене у колег, однак таке актуальне і для Луцька, на жаль. Будьте нашими партнерами, шановні відвідувачі, а не ворогами наших підопічних".
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Про це йдеться на сторінці звіринцю у Facebook.
Допис подаємо без змін і правок:
"Уявіть собі ситуацію: гарна погода, сонячний день тішать і відвідувачів, і підопічних зоопарку. Тварини у вольєрах або відпочивають, або граються. Ідилія! Але ж - НІ, не так! І хтось «стурбований» долею «голодних-нещасних» звірів чи птахів дістає з сумки спеціально принесений шматок хліба або іншої їжі і кидає в вольєр.
Може, думаєте, що в цьому немає нічого страшного, адже якої шкоди може завдати один шматочок? Будь-яка їжа, яку мешканці зоопарку отримують від «надтурботливих» відвідувачів, може серйозно зашкодити їхньому здоров'ю або навіть призвести до катастрофічних наслідків. У тварин порушуються обмінні процеси в організмі, вони хворіють, набирають зайву вагу або, навпаки, втрачають її, у них з'являються проблеми з травною системою, випадає шерсть, притупляється нюх. Це лише дещиця тих наслідків, які тягне за собою невинне на перший погляд бажання пригостити наших підопічних чимось смачним.
У кожного з мешканців нашого зоопарку свій раціон, науково обгрунтований і підібраний відповідно до індивідуальних особливостей організму тварини. Леви, єноти, рисі, мавпи та усі інші отримують лише зі свого меню необхідні поживні речовини, мікроелементи і вітаміни, також їм дають спеціальні корисні ласощі. Крім того, у кожного звіра свій графік годування, тобто їжу та чи інша тварина споживає тільки в певні години. Все, що порушує цей розпорядок, негативно позначається на самопочутті та загальному стані організму мешканців зоопарку.
Ми просимо наших відвідувачів у ЖОДНОМУ разі не годувати тварин і ставитися до них дбайливо і з повагою. Якщо ви стали свідком того, як хтось намагається кинути в вольєр їжу або інший сторонній предмет, нагадайте цій людині про те, що це заборонено. Або ж зверніться до співробітників зоопарку за допомогою.
Благополуччя тварин - наша головна мета. Ми робимо все необхідне, щоб вони були здорові і повні енергії. Однак також важлива допомога відвідувачів - а саме готовність кожного слідувати простим правилам відвідування зоопарку.
Сподіваємося на ваше розуміння і допомогу!
Будемо раді бачити вас в зоопарку!
П.С. Запозичене у колег, однак таке актуальне і для Луцька, на жаль. Будьте нашими партнерами, шановні відвідувачі, а не ворогами наших підопічних".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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