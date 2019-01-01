Посадовцям Луцькради дали премії за березень: хто отримав найбільше
Сьогодні, 17:45
Відповідно до розпоряджень в.о. міського голови Григорій Пустовіта, посадовці Луцькради отримали премії за березень.
Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам, - пише ІА "Конкурент".
Отож, преміюють:
у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
першого заступника міського голови Григорія Недопада;
у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступника міського голови Костянтина Петрочука;
- заступника міського голови, керуючого справами виконкому Юрія Вербича;
у розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- радника міського голови Ігоря Поліщука;
у розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
радника міського голови Анатолія Миронюка;
у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
помічника міського голови Бориса Смаля;
у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
радника міського голови Мар′яну Сорочук;
у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
секретарів керівника Наталію Вегу, О. Кроляк. Л. Сливку;
у розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
секретарів керівника Інну Клімову, Тетяну Шульгу.
За березень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:
150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки
начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора Веніамін Туз;
100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки
начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько;
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко;
90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
начальник організаційного відділу Олена Барська;
начальник загального відділу Надія Бортнік;
заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Юрій Борис;
80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала;
заступник начальника загального відділу Ольга Поліщук;
65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй;
60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк;
директор юридичного департаменту Наталія Юрченко;
55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська;
директор департаменту державної реєстрації Юлія Соломко:
начальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльності Вікторія Гомонець;
начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук;
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк;
начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Король;
начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов;
начальник відділу екології Анатолій Гламазда;
начальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Світлана Горай;
начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима;
начальник архівного відділу Алла Дрейчан;
начальник відділу секретаріату Луцької міської ради Тетяна Касьянова;
начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова;
начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький;
начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць;
начальник служби у справах дітей Федір Шульган;
в.о. директора департаменту економічної політики Костянтина Патракеєва.
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Сергій Омельчук;
заступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживання Марія Михальчук;
в.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту А. Максим’як;
заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництва Інна Романова;
заступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язків Анна Вінцюк;
заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук;
заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський;
заступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпечення Наталія Хмель;
заступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа;
заступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженер Софія Гула;
заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун;
заступник начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський;
заступник начальника відділу обліку та звітності Тетяна Королюк;
заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан;
в. о. начальника архівного відділу, заступник начальника архівного відділу Луцької міської ради В. Шепелюк;
заступник начальника відділу секретаріату Олександр Шеремета;
заступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного сектору Віктор Міщук;
заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Літвицький;
заступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування Тетяна Бондарук.
100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
начальник управління освіти Зіновія Лещенко;
директор департаменту ЖКГ Юрій Крась;
заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк;
60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Лариса Карп'як;
директор департаменту культури Тетяна Гнатів;
55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;
директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;
директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;
начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;
начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;
начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан;
начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;
начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук;
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
заступник директора департаменту ЖКГ Наталія Коленда;
перший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Тетяна Книш;
заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій О. Катюха;
заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор В. Сарай.
заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор О. Салій;
заступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молоді Катерина Шкльода;
заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;
заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;
заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;
заступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажів Роман Кулик;
перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька;
заступник директора департаменту соціальної політики В. Клімук;
заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;
заступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;
в.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Тетяна Чемерис;
заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;
заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;
в.о. начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Бондарчук;
заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк.
Преміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.
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Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам, - пише ІА "Конкурент".
Отож, преміюють:
у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
першого заступника міського голови Григорія Недопада;
у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступника міського голови Костянтина Петрочука;
- заступника міського голови, керуючого справами виконкому Юрія Вербича;
у розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- радника міського голови Ігоря Поліщука;
у розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
радника міського голови Анатолія Миронюка;
у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
помічника міського голови Бориса Смаля;
у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
радника міського голови Мар′яну Сорочук;
у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
секретарів керівника Наталію Вегу, О. Кроляк. Л. Сливку;
у розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
секретарів керівника Інну Клімову, Тетяну Шульгу.
За березень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:
150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки
начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора Веніамін Туз;
100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки
начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько;
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко;
90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
начальник організаційного відділу Олена Барська;
начальник загального відділу Надія Бортнік;
заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Юрій Борис;
80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала;
заступник начальника загального відділу Ольга Поліщук;
65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок
заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй;
60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк;
директор юридичного департаменту Наталія Юрченко;
55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська;
директор департаменту державної реєстрації Юлія Соломко:
начальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльності Вікторія Гомонець;
начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук;
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк;
начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Король;
начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов;
начальник відділу екології Анатолій Гламазда;
начальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Світлана Горай;
начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима;
начальник архівного відділу Алла Дрейчан;
начальник відділу секретаріату Луцької міської ради Тетяна Касьянова;
начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова;
начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький;
начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць;
начальник служби у справах дітей Федір Шульган;
в.о. директора департаменту економічної політики Костянтина Патракеєва.
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Сергій Омельчук;
заступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживання Марія Михальчук;
в.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту А. Максим’як;
заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництва Інна Романова;
заступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язків Анна Вінцюк;
заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук;
заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський;
заступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпечення Наталія Хмель;
заступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа;
заступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженер Софія Гула;
заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун;
заступник начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський;
заступник начальника відділу обліку та звітності Тетяна Королюк;
заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан;
в. о. начальника архівного відділу, заступник начальника архівного відділу Луцької міської ради В. Шепелюк;
заступник начальника відділу секретаріату Олександр Шеремета;
заступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного сектору Віктор Міщук;
заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Літвицький;
заступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування Тетяна Бондарук.
100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
начальник управління освіти Зіновія Лещенко;
директор департаменту ЖКГ Юрій Крась;
заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк;
60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.
директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Лариса Карп'як;
директор департаменту культури Тетяна Гнатів;
55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;
директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;
директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;
начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;
начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;
начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан;
начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;
начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук;
50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:
заступник директора департаменту ЖКГ Наталія Коленда;
перший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Тетяна Книш;
заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій О. Катюха;
заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор В. Сарай.
заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор О. Салій;
заступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молоді Катерина Шкльода;
заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;
заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;
заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;
заступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажів Роман Кулик;
перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька;
заступник директора департаменту соціальної політики В. Клімук;
заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;
заступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;
в.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Тетяна Чемерис;
заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;
заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;
в.о. начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Бондарчук;
заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк.
Преміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.
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