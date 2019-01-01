Посадовцям Луцькради дали премії за березень: хто отримав найбільше

Григорій Пустовіта, посадовці Луцькради отримали премії за березень.



Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам, - пише ІА



Отож, преміюють:



у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



першого заступника міського голови Григорія Недопада;

у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- заступника міського голови Костянтина Петрочука;

- заступника міського голови, керуючого справами виконкому Юрія Вербича;



у розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- радника міського голови Ігоря Поліщука;

у розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



радника міського голови Анатолія Миронюка;

у розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



помічника міського голови Бориса Смаля;

у розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



радника міського голови Мар′яну Сорочук;

у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



секретарів керівника Наталію Вегу, О. Кроляк. Л. Сливку;

у розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



секретарів керівника Інну Клімову, Тетяну Шульгу.

За березень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:



150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки



начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора Веніамін Туз;

100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавки



начальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи Ніна Бенесько;

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Наталія Гальченко;

90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



начальник організаційного відділу Олена Барська;

начальник загального відділу Надія Бортнік;

заступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Юрій Борис;

80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала;

заступник начальника загального відділу Ольга Поліщук;

65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок



заступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй;

60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



начальник відділу інформаційної роботи Зоя Балюк;

директор юридичного департаменту Наталія Юрченко;

55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



начальник управління туризму та промоції Катерина Теліпська;

директор департаменту державної реєстрації Юлія Соломко:

начальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльності Вікторія Гомонець;

начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук;

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк;

начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Король;

начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов;

начальник відділу екології Анатолій Гламазда;

начальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтера Світлана Горай;

начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима;

начальник архівного відділу Алла Дрейчан;

начальник відділу секретаріату Луцької міської ради Тетяна Касьянова;

начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова;

начальник господарсько-технічного відділу Анатолій Махецький;

начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць;

начальник служби у справах дітей Федір Шульган;

в.о. директора департаменту економічної політики Костянтина Патракеєва.

50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Сергій Омельчук;

заступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживання Марія Михальчук;

в.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту А. Максим’як;

заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництва Інна Романова;

заступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язків Анна Вінцюк;

заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування Інна Савчук;

заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський;

заступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпечення Наталія Хмель;

заступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезень Олександр Середа;

заступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженер Софія Гула;

заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун;

заступник начальника відділу інформаційної роботи Олександр Олішевський;

заступник начальника відділу обліку та звітності Тетяна Королюк;

заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан;

в. о. начальника архівного відділу, заступник начальника архівного відділу Луцької міської ради В. Шепелюк;

заступник начальника відділу секретаріату Олександр Шеремета;

заступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного сектору Віктор Міщук;

заступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Літвицький;

заступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування Тетяна Бондарук.



100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



начальник управління освіти Зіновія Лещенко;

директор департаменту ЖКГ Юрій Крась;

заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк;

60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова.

директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Лариса Карп'як;

директор департаменту культури Тетяна Гнатів;

55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;

директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;

директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;

начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;

начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;

начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан;

начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;

начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук;

50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:



заступник директора департаменту ЖКГ Наталія Коленда;

перший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку" Тетяна Книш;

заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій О. Катюха;

заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор В. Сарай.

заступник директора департаменту ЦНАП, адміністратор О. Салій;

заступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молоді Катерина Шкльода;

заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;

заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;

заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;

заступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажів Роман Кулик;

перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька;

заступник директора департаменту соціальної політики В. Клімук;

заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;

заступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;

в.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Тетяна Чемерис;

заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;

заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;

в.о. начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Бондарчук;

заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Тарас Тарасюк.

Преміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.

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Відповідно до розпоряджень в.о. міського голови, посадовці Луцькради отримали премії за березень.Їх виписали керівництву Луцькради, начальникам управлінь, департаментів, відділів та іншим спеціалістам, - пише ІА "Конкурент" Отож, преміюють:у розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:першого заступника міського головиу розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- заступника міського голови- заступника міського голови, керуючого справами виконкомуу розмірі 240 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- радника міського головиу розмірі 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:радника міського головиу розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:помічника міського головиу розмірі 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:радника міського головиу розмірі 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:секретарів керівникау розмірі 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:секретарів керівникаЗа березень отримали премії такі працівники апарату виконавчої влади:150% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавкиначальник управління містобудування та архітектури, головний архітектора100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки та вислугу років та інші доплати і надбавкиначальник відділу оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботиначальник відділу ведення Державного реєстру виборців90% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавокначальник організаційного відділуначальник загального відділузаступник начальника відділу ведення Державного реєстру виборців80% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавокначальник управління земельних ресурсівзаступник начальника загального відділу65% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавокзаступник начальника управління земельних ресурсів Тетяна Лихограй;60% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:начальник відділу інформаційної роботидиректор юридичного департаменту55% посадового окладу і урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:начальник управління туризму та промоціїдиректор департаменту державної реєстраціїначальника управління міжнародного співробітництва га проектної діяльностіначальник управління з питань праціначальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населенняначальник управління інформаційно-комунікаційних технологійначальник управління транспорту та зв’язкуначальник відділу екологіїначальник відділу обліку та звітності, головного бухгалтераначальник відділу кадрової роботи та нагородначальник архівного відділуначальник відділу секретаріату Луцької міської ради Тначальник відділу зв’язків з громадськістюначальник господарсько-технічного відділуначальник відділу архітектурно-будівельного контролюначальник служби у справах дітейв.о. директора департаменту економічної політики50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політикизаступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживанняв.о. директор юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаментузаступник директора юридичного департаменту, начальник відділу судового представництвазаступник начальника управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності, начальник відділу міжнародних зв'язківзаступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектуваннязаступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннязаступник начальника відділу програмно-комп'ютерного забезпеченнязаступник начальника управління транспорту та зв'язку, начальник відділу логістики перевезеньзаступник начальника управління містобудування та архітектури, головний інженерзаступник начальника відділу інформаційної роботизаступник начальника відділу інформаційної роботизаступник начальника відділу обліку та звітностізаступник начальника відділу кадрової роботи та нагородв. о. начальника архівного відділу, заступник начальника архівного відділу Луцької міської радизаступник начальника відділу секретаріатузаступник начальника господарсько-технічного відділу Луцької міської ради, завідувач технічного секторузаступник начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролюзаступник начальника управління соціальних служби у справах, начальник відділу опіки та піклування100% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:начальник управління освітидиректор департаменту ЖКГзаступник директора департаменту ЖКГ60% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:директор департаменту фінансів та бюджетудиректор департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку"директор департаменту культури55% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:директор департаменту муніципальної вартидиректор департаменту соціальної політикидиректор департаменту сім'ї, молоді та спортуначальник управління розвитку підприємництва та рекламиначальник відділу управління майном міської комунальної власностіначальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіначальник управління капітального будівництваначальник управління охорони здоров'я50% посадового окладу з урахуванням надбавки за рані посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років га інших доплат і надбавок:заступник директора департаменту ЖКГперший заступник директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку"заступник директора департаменту ЦНАП, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологійзаступник директора департаменту ЦНАП, адміністраторзаступник директора департаменту ЦНАП, адміністраторзаступник директор департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу сім’ї та молодізаступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджетузаступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділузаступник директора департаменту культуризаступник директора департаменту муніципальної варти, начальник відділу демонтажівперший заступник директора департаменту соціальної політикизаступник директора департаменту соціальної політикизаступник директора департаменту соціальної політикизаступник начальника управління освіти, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освітив.о. начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послугзаступник начальника управління охорони здоров’язаступник начальника управління капітального будівництвав.о. начальника управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молодізаступник начальника відділу управління майном міської комунальної власностіПреміювання відбувається на підставі пропозицій керівництва Луцькради та у межах фонду оплати праці.

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