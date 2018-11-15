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У місті на Волині в житловому будинку викрали телефонний кабель

У місті на Волині в житловому будинку викрали телефонний кабель
У Володимирі-Волинському з підвалу будинку викрали телефонний кабель.

Про це повідомляє «ВолодимирМедіа».

Як інформують у Володимирі-Волинському відділі поліції, 15 квітня надійшла заява від керівництва місцевого відділення «Укртелекому» про те, що з підвалу одного із житлових будинків на вулиці Сагайдачній вкрадено 30 метрів телефонного кабеля.

Сума спричинених збитків становить 800 гривень.

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Теги: кабель, Володимир-Волинськ
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