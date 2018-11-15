У місті на Волині в житловому будинку викрали телефонний кабель





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Як інформують у Володимирі-Волинському відділі поліції, 15 квітня надійшла заява від керівництва місцевого відділення «Укртелекому» про те, що з підвалу одного із житлових будинків на вулиці Сагайдачній вкрадено 30 метрів телефонного кабеля.



Сума спричинених збитків становить 800 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському з підвалу будинку викрали телефонний кабель.Про це повідомляє « ВолодимирМедіа ».Як інформують у Володимирі-Волинському відділі поліції, 15 квітня надійшла заява від керівництва місцевого відділення «Укртелекому» про те, що з підвалу одного із житлових будинків на вулиці Сагайдачній вкрадено 30 метрів телефонного кабеля.Сума спричинених збитків становить 800 гривень.

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