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Яку рибу найдешевше розводити на Волині

Яку рибу найдешевше розводити на Волині
На Волині водяться близько чотирьох десятків видів риб. Найбільш поширені – короп, товстолобик, форель, карась, щука, амур, окунь.

Про це повідомляє ГУ статистики в області.

У 2018 році підприємства та фізичні особи-підприємці, які займалися рибогосподарською діяльністю, виловили 537 тонн риби, що на 13,5 % менше, ніж у 2017 році. Майже 43 % загального обсягу становив короп, 22,3 % – товстолобик, 15,1 % – карась, 1,7 % – щука.

Вилов товарної риби, вирощеної в умовах штучного розведення та утримання, становив 95,9 %, або 514,7 тонн. Середня ціна її добування становила 40,8 гривень за 1 кілограм, тоді як вилов риби у природних водоймах був значно дешевшим (28,9 гривень).

Найдорожчим було розведення форелі (98,5 гривень за 1 кг), менш затратним – коропа (37 гривень), товстолобика (21 гривня), карася (20,3 гривень).

Майже дві третини риби виловили за допомогою пасток, також застосовували закидні неводи та інші знаряддя лову. У загальнодержавних обсягах вилову риби частка Волині незначна (менше 1%).

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Теги: риболовля, риба
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