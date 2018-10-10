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Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші

Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші
На Волині двох людей ошукали шахраї.

Так, 16-го квітня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло відразу дві заяви від місцевих жителів, що вони натрапили на шахраїв на сайтах, де хотіли придбати товар, - пише Буг.

37-річної жінка розповіла, що в мережі facebook хотіла придбати ноутбук. Знайшла продавця, який пропонував ноутбук марки Леново, та через термінал Приватбанку перерахувала кошти на номер рахунку в сумі 5 тисяч гривень.

А 21-річний хлопець на платформі ОЛХ хотів купити автомобіль. Потенційному продавцеві перерахував 6 350 гривень, після чого не отримав товар.

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Теги: шахраї, волинянин
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