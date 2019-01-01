Мільйони сіянців і тисячі гектарів території: весна-2019 у волинських лісах. ФОТО





В нашому регіоні завершується масштабна кампанія з лісовідновлення, ініційована спеціалістами галузі, – повідомляє



Нагадаємо, що кампанія з лісовідновлення в рамках акції



Учасниками посадки лісу стали лісівники зі всієї України, яким вдалося об’єднати навколо себе людей,







Питання нарощування лісистості області включено керівництвом ВОУЛМГ до пріоритетних напрямків розвитку галузі. Тим більше в умовах, коли лісівники змушені збільшувати кількість санітарних рубок, зважаючи на масове всихання насаджень через пошесть короїда. Окрім цього, існують ще планові рубки, які в умовах відсутності державного фінансування дають можливість лісгоспам не просто виживати, а й бути одними з найбільших наповнювачів бюджетів.











Очільник ВОУЛМГ Олександр Кватирко неодноразово акцентував увагу на тому, що лісовідновлення – стратегічний напрямок роботи волинських лісівників. Окрім того, в керівництва управління є й амбітні плани не лише щодо відновлення лісу, а й створення насаджень на місцях, які поки мають невизначений статус. Водночас, лісівники Волині постійно сприяють і природному відновленню насаджень.



Зауважимо, що відповідно до законодавства, надається два роки для відтворення лісу на місці суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу, або сприянню його природному поновленню. В більшості випадків лісівники проводять відтворення лісу на місцях зрубів на наступний рік, однак за наявності потрібних умов – того ж року. Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени.



Для людей, які ґрунтовно не цікавляться лісовою галуззю, здається, що посадка лісу – це процес швидкий і не потребує затрати часу, однак це не так. Для початку лісівникам потрібно подбати про насіння. Забезпечення якісним посівним матеріалом можливе лише за умови виконання певної системи заходів׃ збір та переробка лісового насіння, його апробація на посівну якість, окреме висівання покращеного насіння у лісових розсадниках та посадка сіянців на лісокультурні площі з метою вирощування в майбутньому продуктивних та біологічно стійких насаджень.Окремо варто згадати і про підготовку грунтів до насаджень. А ще – лісівники змушені оберігати насадження як від представників тваринного світу, так і від недобросовісних земляків.







Загалом же, цьогорічна лісовідновлювальна кампанія вдалася на славу. В посадці лісу взяли участь всі райони Волині. ЗМІ один за одним писали про посадку дерев в різних куточках нашої області, а люди ділилися світлинами у соцмережах.







Приємно, що до акції доєдналися і високопосадовці. Традиційно, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко запросив до посадки лісу представників влади та бізнесу. Зрештою, у п’ятницю, 12-го квітня, на Ківерцівщині зібралася еліта області







Підсумовуючи акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках» зазначимо, що в області цьогоріч посадили 2557 гектарів лісу, при плані у 2525 гектари, а це на 52 га більше, порівняно з минулим роком. Загалом лісовідновлення проведено на площі 6782 гектари при плані 6750 га. При цьому створено 10 га нових лісів. На лісокультурну кампанію пішло понад 20 мільйон штук стандартних сіянців із власних розсадників. На проведення лісокультурних робіт уже потрачено понад 30 мільйонів гривень власних коштів підприємств.



Посадка лісу вкотре згуртувала тисячі волинян за спільною справою, а ще – дала наочний приклад того, що лісівники не лише рубають, а й активно відновлюють ліс. У час, коли в країні всі розсварені виборами, об’єднати людей спільною справою дуже важливо. Зрештою, той, хто хоч раз взяв участь у посадці дерев, як мінімум, задумається перед тим, як сказати: нащо ті лісгоспи. Лісокультурна кампанія для багатьох людей гарна нагода «поваритись» в колективі лісівників, побачити, що просто так сіянець у землю не увіткнеш, перед цим треба зробити купу роботи.







Приємно, що наслідуючи приклад лісівників, волиняни самі організовувалися на посадку лісу, брали участь в акції цілими робочими колективами, сім’ями. Посадка дерев викликала в людей масу позитивних емоції. Волиняни, окрім виконання суспільно- важливої роботи, знайомилися, робили пам’ятні фотографії, а комусь вдавалось аж цілі акції організувати у соцмережах.







Цьогорічна кампанія, та й загалом процес посадки лісу, повинен навчити людей відкидати стереотипи і мислити з огляду на сучасні реалії. А вони такі: ліс – це не парк для прогулянки, його призначення не лише бути місцем для відпочинку. Лісова галузь – вагома частина національної економіки. Тому важливо не лише долучатися до посадки лісу, а й з розумінням ставитися до його вирубки. Загалом же, волинські лісівники тішаться виконаною роботою і сподіваються на подальше сприяння громадськості та взаєморозуміння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні організованих посадок лісу, тисячі задіяних людей та гектари нових насаджень – такі підсумки акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» на Волині.В нашому регіоні завершується масштабна кампанія з лісовідновлення, ініційована спеціалістами галузі, – повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Нагадаємо, що кампанія з лісовідновлення в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» стартувала 21- го березня, у Всесвітній день лісу.Учасниками посадки лісу стали лісівники зі всієї України, яким вдалося об’єднати навколо себе людей, залучити до акції земляків різного віку та професій . Традиційно на високому рівні пройшло лісовідновлення і на Волині.Питання нарощування лісистості області включено керівництвом ВОУЛМГ до пріоритетних напрямків розвитку галузі. Тим більше в умовах, коли лісівники змушені збільшувати кількість санітарних рубок, зважаючи на масове всихання насаджень через пошесть короїда. Окрім цього, існують ще планові рубки, які в умовах відсутності державного фінансування дають можливість лісгоспам не просто виживати, а й бути одними з найбільших наповнювачів бюджетів.Очільник ВОУЛМГнеодноразово акцентував увагу на тому, що лісовідновлення – стратегічний напрямок роботи волинських лісівників. Окрім того, в керівництва управління є й амбітні плани не лише щодо відновлення лісу, а й створення насаджень на місцях, які поки мають невизначений статус. Водночас, лісівники Волині постійно сприяють і природному відновленню насаджень.Зауважимо, що відповідно до законодавства, надається два роки для відтворення лісу на місці суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу, або сприянню його природному поновленню. В більшості випадків лісівники проводять відтворення лісу на місцях зрубів на наступний рік, однак за наявності потрібних умов – того ж року. Найбільш сприятливі погодні умови для відтворення лісів – навесні та восени.Для людей, які ґрунтовно не цікавляться лісовою галуззю, здається, що посадка лісу – це процес швидкий і не потребує затрати часу, однак це не так. Для початку лісівникам потрібно подбати про насіння. Забезпечення якісним посівним матеріалом можливе лише за умови виконання певної системи заходів׃ збір та переробка лісового насіння, його апробація на посівну якість, окреме висівання покращеного насіння у лісових розсадниках та посадка сіянців на лісокультурні площі з метою вирощування в майбутньому продуктивних та біологічно стійких насаджень.Окремо варто згадати і про підготовку грунтів до насаджень. А ще – лісівники змушені оберігати насадження як від представників тваринного світу, так і від недобросовісних земляків.Загалом же, цьогорічна лісовідновлювальна кампанія вдалася на славу. В посадці лісу взяли участь всі райони Волині. ЗМІ один за одним писали про посадку дерев в різних куточках нашої області, а люди ділилися світлинами у соцмережах.Приємно, що до акції доєдналися і високопосадовці. Традиційно, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко запросив до посадки лісу представників влади та бізнесу. Зрештою, у п’ятницю, 12-го квітня, на Ківерцівщині зібралася еліта області на чолі з головою облдержадміністрації Олександром Савченком та його заступниками, керівники державних та фінансових структур, бізнесмени, аграрії, політики та волинські Герої-атовці. Окрім популяризації акції власним прикладом, присутні відновили майже гектар лісу. Голова ОДА Олександр Савченко високо оцінив роботу волинських лісівників у напрямку лісовідновлення: «Волинь – єдина область в Україні, де лісів не стає менше, а навпаки – щоразу більше…».Підсумовуючи акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках» зазначимо, що в області цьогоріч посадили 2557 гектарів лісу, при плані у 2525 гектари, а це на 52 га більше, порівняно з минулим роком. Загалом лісовідновлення проведено на площі 6782 гектари при плані 6750 га. При цьому створено 10 га нових лісів. На лісокультурну кампанію пішло понад 20 мільйон штук стандартних сіянців із власних розсадників. На проведення лісокультурних робіт уже потрачено понад 30 мільйонів гривень власних коштів підприємств.Посадка лісу вкотре згуртувала тисячі волинян за спільною справою, а ще – дала наочний приклад того, що лісівники не лише рубають, а й активно відновлюють ліс. У час, коли в країні всі розсварені виборами, об’єднати людей спільною справою дуже важливо. Зрештою, той, хто хоч раз взяв участь у посадці дерев, як мінімум, задумається перед тим, як сказати: нащо ті лісгоспи. Лісокультурна кампанія для багатьох людей гарна нагода «поваритись» в колективі лісівників, побачити, що просто так сіянець у землю не увіткнеш, перед цим треба зробити купу роботи.Приємно, що наслідуючи приклад лісівників, волиняни самі організовувалися на посадку лісу, брали участь в акції цілими робочими колективами, сім’ями. Посадка дерев викликала в людей масу позитивних емоції. Волиняни, окрім виконання суспільно- важливої роботи, знайомилися, робили пам’ятні фотографії, а комусь вдавалось аж цілі акції організувати у соцмережах.Цьогорічна кампанія, та й загалом процес посадки лісу, повинен навчити людей відкидати стереотипи і мислити з огляду на сучасні реалії. А вони такі: ліс – це не парк для прогулянки, його призначення не лише бути місцем для відпочинку. Лісова галузь – вагома частина національної економіки. Тому важливо не лише долучатися до посадки лісу, а й з розумінням ставитися до його вирубки. Загалом же, волинські лісівники тішаться виконаною роботою і сподіваються на подальше сприяння громадськості та взаєморозуміння.

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