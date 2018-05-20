Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень

Андрій Сівчук вказав у декларації батьківську квартиру, два авто та причіп у користуванні, а також понад 300 тисяч готівки.



Батько судді Євген Сівчук з 2003 року має у Луцьку квартиру площею 62,2 м. кв. вартістю 16 тисяч гривень, - пише



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Суддя з 2007 року використовує вантажний автомобіль «САЗ 3507» 1987 року випуску вартістю 4,5 тисячі гривень, який належить Тамарі Сівчук, а з 2015 року користується загальним причепом «ПГМФ 8904» 2015 року випуску вартістю 7 тисяч гривень, який належить Олександру Гаврилюку та з 2016 року користується автівкою «Мерседес Віто» 2009 року випуску вартістю 207 тисяч гривень, яка теж у власності Гаврилюка.



У 2018 році суддя отримав 339,381 тисячі гривень зарплати та 5,842 тисячі гривень зарплати, отриманої за сумісництвом на посаді викладача кафедри права Дубенської філії Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Дружина отримала 56,046 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою суддя має 333 тисячі гривень.



Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 263,852 тисячі гривень зарплати. Дружина Інна Сівчук отримала 41,557 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою суддя мав 333 тисячі гривень.



До слова, у судді у березні минулого року проводили обшуки, звинувачуючи у хабарництві. До того суддю також затримували п’яним за кермом.

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