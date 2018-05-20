вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень

Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрій Сівчук вказав у декларації батьківську квартиру, два авто та причіп у користуванні, а також понад 300 тисяч готівки.

Батько судді Євген Сівчук з 2003 року має у Луцьку квартиру площею 62,2 м. кв. вартістю 16 тисяч гривень, - пише Волинь Оnline.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцького суддю звільнили від покарання за п’яне водіння

Суддя з 2007 року використовує вантажний автомобіль «САЗ 3507» 1987 року випуску вартістю 4,5 тисячі гривень, який належить Тамарі Сівчук, а з 2015 року користується загальним причепом «ПГМФ 8904» 2015 року випуску вартістю 7 тисяч гривень, який належить Олександру Гаврилюку та з 2016 року користується автівкою «Мерседес Віто» 2009 року випуску вартістю 207 тисяч гривень, яка теж у власності Гаврилюка.

У 2018 році суддя отримав 339,381 тисячі гривень зарплати та 5,842 тисячі гривень зарплати, отриманої за сумісництвом на посаді викладача кафедри права Дубенської філії Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Дружина отримала 56,046 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою суддя має 333 тисячі гривень.

Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 263,852 тисячі гривень зарплати. Дружина Інна Сівчук отримала 41,557 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою суддя мав 333 тисячі гривень.

До слова, у судді у березні минулого року проводили обшуки, звинувачуючи у хабарництві. До того суддю також затримували п’яним за кермом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суддя, декларація, Андрій Сівчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині люди закидають сміттям покинуті могили
Сьогодні, 16:25
Мільйони сіянців і тисячі гектарів території: весна-2019 у волинських лісах. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:09
Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан
Сьогодні, 16:00
Молодого волинянина, який через інтернет-сайт купляв автівку, «кинули» на гроші
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
11 квітень, 12:43
Дружина луцького судді користується квартирою університету Дружина луцького судді користується квартирою університету
09 квітень, 15:52
Луцький суддя «пересів» на Lexus Луцький суддя «пересів» на Lexus
20 травень, 2018, 11:21
Луцького суддю звільнили від покарання за п’яне водіння Луцького суддю звільнили від покарання за п’яне водіння
31 березень, 2017, 19:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мережа «АТБ»: шанс економити, не відмовляючись від якісної їжі*
Сьогодні, 16:30
 0
У селі на Волині люди закидають сміттям покинуті могили
Сьогодні, 16:25
 0
Мільйони сіянців і тисячі гектарів території: весна-2019 у волинських лісах. ФОТО
Сьогодні, 16:14
 0
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
Сьогодні, 16:09
 0
Подорожчання проїзду в маршрутках до 6 гривень: у мерії не хочуть чути думку лучан
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8