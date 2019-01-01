У селі на Волині люди закидають сміттям покинуті могили

В селі Низкиничі Іваничівського району на старому кладовищі люди зносять сміття до покинутих могил.Про це в групі НововолинськІнфо повідомила Людмила Кирильчук, - пише Буг.Жінка проживає в Іваничах, але завжди перед святами приїздить на кладовище, щоб навести порядок біля могил близьких. З її слів, люди, які прибирають, лінуються винести непотріб до смітника, натомість зносять їх до покинутих могил.Людмила Кирильчук каже, що місце, де хтось похований, скоро стане схожим на сміттєзвалище.“Ми встановили табличку з написом “Тут не смітник”, та її вирвав хтось і викинув. Коли спитала одну жінку, яка викидала сюди непотріб, чому так робить, то вона відповіла: “Всі несуть і я несу”, – розповідає Людмила.Вона при можливості спалює сміття, яке накопичується в цьому місці.“Звичайно, всі перед великими святами займаються благоустроєм могил померлих. Ми також приїздимо прибирати на могилах своїх родичів, і кожного разу застаємо таку картину!У цьому місці смітника немає! Уже і табличку ставили, щоб сміття не зносили. Але марно! Надіюсь, через цей пост достукатись до совісті тих, хто так чинить. Невже ви не розумієте, що між могили сміттєвоз не заїде!!! Як можна прибрати у себе і нагадити комусь?! Люди, де ж совість?! Де повага до пам’яті померлих?!”, – написала жінка у мережі facebook.