Волинь отримає понад 9 мільйонів за сусідство з атомною електростанцією





Про це повідомляє сайт



За результатами наради з питань розвитку атомної енергетики, що відбулася в березні на ХАЕС, 4 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії», який відновлює компенсацію ризиків громадам від сусідства з АЕС, призупинену торік.



Відповідно до Постанови КМУ №288 від 3.04.19 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» територіальні громади регіону розташування Рівненської АЕС у поточному році отримають субвенцію в розмірі 29,9 млн грн.



Субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення зони спостереження Рівненської АЕС є додатковим ресурсом, який з 2010 року сприяє сталому економічному розвитку Рівненщини та Волині. Варто також відзначити, відповідно до законодавства тариф на електроенергію для населення 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 30% менший від діючого в країні.



Отож, розподіл державної субвенції бюджетам адміністративно-територіальних одиниць зони спостереження РАЕС у поточному році становить:



Обласні бюджети:

Рівненської області – 6 млн 427,8 тис грн

Волинської області – 2 млн 564,7 тис грн



Районні бюджети:

Володимирецького району – 9 млн 73,5 тис грн

Сарненського району – 558,8 тис грн

Костопільського району – 141 тис грн

Маневицького району – 6 млн 712,9 тис грн

місто Вараш – 4 млн 496,2 тис грн



Згідно з чинним законодавством субвенція спрямовується на обласні, районні, сільські та селищні ради, насамперед, на:



- будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду.



- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального захисту органів дихання.



- фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, в тому числі, реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства,автомобільних доріг, систем зв'язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зоні спостереження Рівненської АЕС, у 2019 році уряд спрямував 29,9 млн грн державної субвенції.Про це повідомляє сайт Рівненської атомної електростанції За результатами наради з питань розвитку атомної енергетики, що відбулася в березні на ХАЕС, 4 квітня Президент Українипідписав Указ «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії», який відновлює компенсацію ризиків громадам від сусідства з АЕС, призупинену торік.Відповідно до Постанови КМУ №288 від 3.04.19 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» територіальні громади регіону розташування Рівненської АЕС у поточному році отримають субвенцію в розмірі 29,9 млн грн.Субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення зони спостереження Рівненської АЕС є додатковим ресурсом, який з 2010 року сприяє сталому економічному розвитку Рівненщини та Волині. Варто також відзначити, відповідно до законодавства тариф на електроенергію для населення 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 30% менший від діючого в країні.Отож, розподіл державної субвенції бюджетам адміністративно-територіальних одиниць зони спостереження РАЕС у поточному році становить:Рівненської області – 6 млн 427,8 тис грнВолинської області – 2 млн 564,7 тис грнВолодимирецького району – 9 млн 73,5 тис грнСарненського району – 558,8 тис грнКостопільського району – 141 тис грнМаневицького району – 6 млн 712,9 тис грнмісто Вараш – 4 млн 496,2 тис грнЗгідно з чинним законодавством субвенція спрямовується на обласні, районні, сільські та селищні ради, насамперед, на:- будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду.- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального захисту органів дихання.- фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, в тому числі, реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства,автомобільних доріг, систем зв'язку.

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