вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь отримає понад 9 мільйонів за сусідство з атомною електростанцією

Волинь отримає понад 9 мільйонів за сусідство з атомною електростанцією
На фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зоні спостереження Рівненської АЕС, у 2019 році уряд спрямував 29,9 млн грн державної субвенції.

Про це повідомляє сайт Рівненської атомної електростанції.

За результатами наради з питань розвитку атомної енергетики, що відбулася в березні на ХАЕС, 4 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії», який відновлює компенсацію ризиків громадам від сусідства з АЕС, призупинену торік.

Відповідно до Постанови КМУ №288 від 3.04.19 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» територіальні громади регіону розташування Рівненської АЕС у поточному році отримають субвенцію в розмірі 29,9 млн грн.

Субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення зони спостереження Рівненської АЕС є додатковим ресурсом, який з 2010 року сприяє сталому економічному розвитку Рівненщини та Волині. Варто також відзначити, відповідно до законодавства тариф на електроенергію для населення 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 30% менший від діючого в країні.

Отож, розподіл державної субвенції бюджетам адміністративно-територіальних одиниць зони спостереження РАЕС у поточному році становить:

Обласні бюджети:
Рівненської області – 6 млн 427,8 тис грн
Волинської області – 2 млн 564,7 тис грн

Районні бюджети:
Володимирецького району – 9 млн 73,5 тис грн
Сарненського району – 558,8 тис грн
Костопільського району – 141 тис грн
Маневицького району – 6 млн 712,9 тис грн
місто Вараш – 4 млн 496,2 тис грн

Згідно з чинним законодавством субвенція спрямовується на обласні, районні, сільські та селищні ради, насамперед, на:

- будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду.

- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального захисту органів дихання.

- фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, в тому числі, реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства,автомобільних доріг, систем зв'язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Рівненщина, АЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який п’яним гасав на автівці, рік не зможе кермувати
Сьогодні, 17:20
У Луцьку 4-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії, вручили ключі від квартири
Сьогодні, 17:19
Волинь отримає понад 9 мільйонів за сусідство з атомною електростанцією
Сьогодні, 16:52
Яка назва церкви є правильною – УПЦ чи ПЦУ
Сьогодні, 16:42
У селі на Волині люди закидають сміттям покинуті могили
Сьогодні, 16:25
Схожі новини
Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО Волинянин спричинив моторошну смертельну аварію на Рівненщині. ФОТО
06 березень, 09:04
Через волинянина в аварії на Рівненщині постраждала ціла сім’я Через волинянина в аварії на Рівненщині постраждала ціла сім’я
28 лютий, 14:49
«Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО «Живий ланцюг» на дві області: Рівненщина та Волинь об'єднались прапором. ФОТО
22 січень, 10:31
Велична Смордва на ретросвітлинах Велична Смордва на ретросвітлинах
25 вересень, 2018, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
Сьогодні, 17:50
 0
Посадовцям Луцькради дали премії за березень: хто отримав найбільше
Сьогодні, 17:45
 0
Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 17:29
 0
Волинянин, який п’яним гасав на автівці, рік не зможе кермувати
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8