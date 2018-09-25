Волинь отримає понад 9 мільйонів за сусідство з атомною електростанцією
Сьогодні, 16:52
На фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає у зоні спостереження Рівненської АЕС, у 2019 році уряд спрямував 29,9 млн грн державної субвенції.
Про це повідомляє сайт Рівненської атомної електростанції.
За результатами наради з питань розвитку атомної енергетики, що відбулася в березні на ХАЕС, 4 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії», який відновлює компенсацію ризиків громадам від сусідства з АЕС, призупинену торік.
Відповідно до Постанови КМУ №288 від 3.04.19 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» територіальні громади регіону розташування Рівненської АЕС у поточному році отримають субвенцію в розмірі 29,9 млн грн.
Субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення зони спостереження Рівненської АЕС є додатковим ресурсом, який з 2010 року сприяє сталому економічному розвитку Рівненщини та Волині. Варто також відзначити, відповідно до законодавства тариф на електроенергію для населення 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 30% менший від діючого в країні.
Отож, розподіл державної субвенції бюджетам адміністративно-територіальних одиниць зони спостереження РАЕС у поточному році становить:
Обласні бюджети:
Рівненської області – 6 млн 427,8 тис грн
Волинської області – 2 млн 564,7 тис грн
Районні бюджети:
Володимирецького району – 9 млн 73,5 тис грн
Сарненського району – 558,8 тис грн
Костопільського району – 141 тис грн
Маневицького району – 6 млн 712,9 тис грн
місто Вараш – 4 млн 496,2 тис грн
Згідно з чинним законодавством субвенція спрямовується на обласні, районні, сільські та селищні ради, насамперед, на:
- будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду.
- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального захисту органів дихання.
- фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, в тому числі, реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства,автомобільних доріг, систем зв'язку.
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Про це повідомляє сайт Рівненської атомної електростанції.
За результатами наради з питань розвитку атомної енергетики, що відбулася в березні на ХАЕС, 4 квітня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії», який відновлює компенсацію ризиків громадам від сусідства з АЕС, призупинену торік.
Відповідно до Постанови КМУ №288 від 3.04.19 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» територіальні громади регіону розташування Рівненської АЕС у поточному році отримають субвенцію в розмірі 29,9 млн грн.
Субвенції на соціально-економічну компенсацію ризику населення зони спостереження Рівненської АЕС є додатковим ресурсом, який з 2010 року сприяє сталому економічному розвитку Рівненщини та Волині. Варто також відзначити, відповідно до законодавства тариф на електроенергію для населення 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 30% менший від діючого в країні.
Отож, розподіл державної субвенції бюджетам адміністративно-територіальних одиниць зони спостереження РАЕС у поточному році становить:
Обласні бюджети:
Рівненської області – 6 млн 427,8 тис грн
Волинської області – 2 млн 564,7 тис грн
Районні бюджети:
Володимирецького району – 9 млн 73,5 тис грн
Сарненського району – 558,8 тис грн
Костопільського району – 141 тис грн
Маневицького району – 6 млн 712,9 тис грн
місто Вараш – 4 млн 496,2 тис грн
Згідно з чинним законодавством субвенція спрямовується на обласні, районні, сільські та селищні ради, насамперед, на:
- будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, які пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію; закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду.
- навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури і засобами індивідуального захисту органів дихання.
- фінансування об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, в тому числі, реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства,автомобільних доріг, систем зв'язку.
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