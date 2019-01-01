Яка назва церкви є правильною – УПЦ чи ПЦУ
Сьогодні, 16:42
Православна Церква України чи Українська Православна Церква - у прес-службі ПЦУ дали відповідь, яка назва церкви є правильною.
Про пише УНН.
"Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах", - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.
У повідомленні також зазначено, що "після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні".
Так, станом на 17 квітня до Православної церкви України перейшло 517 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
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Про пише УНН.
"Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах", - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.
У повідомленні також зазначено, що "після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні".
Так, станом на 17 квітня до Православної церкви України перейшло 517 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Перестаньте брехати. Попам це не до лиця. УПЦ вже є зареєстрована , ще її називають МП, І є УПЦКП.
сцю!
Якщо по-турецьки. В томосі все зафіксовано.
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