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Яка назва церкви є правильною – УПЦ чи ПЦУ

Яка назва церкви є правильною – УПЦ чи ПЦУ
Православна Церква України чи Українська Православна Церква - у прес-службі ПЦУ дали відповідь, яка назва церкви є правильною.

Про пише УНН.

"Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах", - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.

У повідомленні також зазначено, що "після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні".

Так, станом на 17 квітня до Православної церкви України перейшло 517 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

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Теги: ПЦУ, УПЦ, церква
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Коментарі 3
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Перестаньте брехати. Попам це не до лиця. УПЦ вже є зареєстрована , ще її називають МП, І є УПЦКП.
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сцю!
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Якщо по-турецьки. В томосі все зафіксовано.
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