Яка назва церкви є правильною – УПЦ чи ПЦУ





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"Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах", - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.



У повідомленні також зазначено, що "після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні".



Так, станом на 17 квітня до Православної церкви України перейшло 517 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна Церква України чи Українська Православна Церква - у прес-службі ПЦУ дали відповідь, яка назва церкви є правильною.Про пише УНН "Часто нам задають питання: яка назва - Православна Церква України чи Українська Православна Церква - є правильною? Наголошуємо: обидві ці назви правильні і зафіксовані у відповідних офіційних документах", - повідомили на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook.У повідомленні також зазначено, що "після отримання Синодального і Патріаршого Томосу про автокефалію, наша Церква – єдина Помісна та незалежна Православна Церква в Україні".Так, станом на 17 квітня до Православної церкви України перейшло 517 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

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