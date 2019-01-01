Волинянин, який п’яним гасав на автівці, рік не зможе кермувати
Сьогодні, 17:20
У Любешівському районі суд визнав винним 26-річного водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2121» у лютому. Водій мав ознаки алкосп’яніння та пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесреру «Драгер» чи у Любешівській ЦРЛ відмовився у присутності свідків.
Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому порядку.
Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у квітні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.
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Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Патрульні затримали нетверезого водія «ВАЗ-2121» у лютому. Водій мав ознаки алкосп’яніння та пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесреру «Драгер» чи у Любешівській ЦРЛ відмовився у присутності свідків.
Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія автомобіля за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому порядку.
Розгляд справи здійснив Любешівський районний суд у квітні цього року та виніс рішення про накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, що становить 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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