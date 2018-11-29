вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*

Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
Нові вулиці, нові будинки, новий рівень життя за містом, нова архітектура, – це ЖК «Струмочок» у селі Струмівка.

У будівельній компанії «Інвестор» показали, на якому етапі будівництво житлового комплексу,– повідомляє «Район Луцьк».

Зокрема станом на квітень 2019 року у першій секції домуровують останні три будинки (завершують кладку). У другій секції завершили нульовий цикл робіт, незабаром розпочнуть кладку. У третій секції вже розпочали нульовий цикл робіт. Облаштовують каналізацію у четвертій секції.

Крім того, утеплюють фасади будинків, а також перекривають їх.

Пропозиція місяця:

Таунхаус «Сімейний» – 127,18 кв.м. від 12 500 грн/кв.м.

Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10

Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Струмочок, Струмівка, житло, квартири, продаж, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
Сьогодні, 17:50
Посадовцям Луцькради дали премії за березень: хто отримав найбільше
Сьогодні, 17:45
Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»
Сьогодні, 17:40
На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 17:29
Волинянин, який п’яним гасав на автівці, рік не зможе кермувати
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири* Встигни придбати: у «Суперновій» закінчуються акційні 2-кімнатні квартири*
29 листопад, 2018, 09:43
Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї* Де біля Луцька оселитись молодій сім’ї*
13 жовтень, 2018, 12:28
«Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ* «Інвестор» зводить 4-й та 5-й будинки ЖК «Супернова». ФОТОЗВІТ*
28 серпень, 2018, 12:53
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька* Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
23 червень, 2018, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
Сьогодні, 17:50
 0
Посадовцям Луцькради дали премії за березень: хто отримав найбільше
Сьогодні, 17:45
 0
Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»
Сьогодні, 17:40
 0
На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 17:29
 0
Волинянин, який п’яним гасав на автівці, рік не зможе кермувати
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8