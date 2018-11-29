Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*





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Зокрема станом на квітень 2019 року у першій секції домуровують останні три будинки (завершують кладку). У другій секції завершили нульовий цикл робіт, незабаром розпочнуть кладку. У третій секції вже розпочали нульовий цикл робіт. Облаштовують каналізацію у четвертій секції.



Крім того, утеплюють фасади будинків, а також перекривають їх.



Пропозиція місяця:



Таунхаус «Сімейний» – 127,18 кв.м. від 12 500 грн/кв.м.



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10



Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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