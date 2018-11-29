Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
Сьогодні, 17:50
Нові вулиці, нові будинки, новий рівень життя за містом, нова архітектура, – це ЖК «Струмочок» у селі Струмівка.
У будівельній компанії «Інвестор» показали, на якому етапі будівництво житлового комплексу,– повідомляє «Район Луцьк».
Зокрема станом на квітень 2019 року у першій секції домуровують останні три будинки (завершують кладку). У другій секції завершили нульовий цикл робіт, незабаром розпочнуть кладку. У третій секції вже розпочали нульовий цикл робіт. Облаштовують каналізацію у четвертій секції.
Крім того, утеплюють фасади будинків, а також перекривають їх.
Пропозиція місяця:
Таунхаус «Сімейний» – 127,18 кв.м. від 12 500 грн/кв.м.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10
Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
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У будівельній компанії «Інвестор» показали, на якому етапі будівництво житлового комплексу,– повідомляє «Район Луцьк».
Зокрема станом на квітень 2019 року у першій секції домуровують останні три будинки (завершують кладку). У другій секції завершили нульовий цикл робіт, незабаром розпочнуть кладку. У третій секції вже розпочали нульовий цикл робіт. Облаштовують каналізацію у четвертій секції.
Крім того, утеплюють фасади будинків, а також перекривають їх.
Пропозиція місяця:
Таунхаус «Сімейний» – 127,18 кв.м. від 12 500 грн/кв.м.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10
Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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