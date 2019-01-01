У Луцьку 4-річному хлопчику, батьки якого загинули в аварії, вручили ключі від квартири





Про це пише на своїй сторінці у facebook перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.



Відтак, сьогодні хлопчику вручили ключі й ордер на житло.



Нагадаємо,



Із проханням про виділення квартири до будівельного підприємства «ЛДБК» звернулися учасники Спілки воїнів АТО, аби таким чином подбати про дитину свого побратима.



Зараз дитиною опікується рідна сестра загиблого. Бабуся Сашка розповіла, що і другий її син зараз служить на сході, відстоюючи цілісність України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 17 квітня, 4-річний Олександр, син загиблого в аварії воїна АТО Миколи Циплюка, став власником квартири у новобудові ЖК «Карамель».Про це пише на своїй сторінці у facebook перший заступник луцького міського головиВідтак, сьогодні хлопчику вручили ключі й ордер на житло.Нагадаємо, страшна автокатастрофа 16 грудня 2017 року поблизу села Війниця забрала життя Миколи Циплюка і матері дітей Ольги . За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23 грудня чоловік помер.Із проханням про виділення квартири до будівельного підприємства «ЛДБК» звернулися учасники Спілки воїнів АТО, аби таким чином подбати про дитину свого побратима.Зараз дитиною опікується рідна сестра загиблого. Бабуся Сашка розповіла, що і другий її син зараз служить на сході, відстоюючи цілісність України.

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