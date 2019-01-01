На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 17:29
У Нововолинську родина з п'яти осіб отруїлася чадним газом. Серед постраждалих - двоє дітей.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Виклик надійшов 16 квітня о 7 годині ранку. Мешканці будинку на вулиці Клима Савури отруїлися чадним газом. Двох дітей та жінку госпіталізували до лікарні", - повідомили медики.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Виклик надійшов 16 квітня о 7 годині ранку. Мешканці будинку на вулиці Клима Савури отруїлися чадним газом. Двох дітей та жінку госпіталізували до лікарні", - повідомили медики.
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