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На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні

На Волині сім'я отруїлась чадним газом: троє людей – у лікарні
У Нововолинську родина з п'яти осіб отруїлася чадним газом. Серед постраждалих - двоє дітей.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Виклик надійшов 16 квітня о 7 годині ранку. Мешканці будинку на вулиці Клима Савури отруїлися чадним газом. Двох дітей та жінку госпіталізували до лікарні", - повідомили медики.

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Теги: чадний газ, лікарня
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