Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»





Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.



Жінка повідомила, що отримала смс-повідомлення про те, що її рахунок заблоковано. Відповідно, зателефонувала на вказаний номер, де «працівник банку» попросив уточнити пін-код банківської картки.



Натомість замість розблокування рахунку з нього зникло близько 7 000 гривень. Ошукана звернулась до відділення поліції.



Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі шахраї ошукали 60-річну жінку.Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.Жінка повідомила, що отримала смс-повідомлення про те, що її рахунок заблоковано. Відповідно, зателефонувала на вказаний номер, де «працівник банку» попросив уточнити пін-код банківської картки.Натомість замість розблокування рахунку з нього зникло близько 7 000 гривень. Ошукана звернулась до відділення поліції.Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство).

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