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Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»

Ваша картка заблокована: волинянку ошукав «працівник банку»
У Любешівському районі шахраї ошукали 60-річну жінку.

Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що отримала смс-повідомлення про те, що її рахунок заблоковано. Відповідно, зателефонувала на вказаний номер, де «працівник банку» попросив уточнити пін-код банківської картки.

Натомість замість розблокування рахунку з нього зникло близько 7 000 гривень. Ошукана звернулась до відділення поліції.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство).

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Теги: шахрайство, Волинь
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