У волинянина з подвір'я вкрали мопед





Він розповів, що невідомі викрали його мопед, який стояв біля будинку, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області



Поліцейські згодом встановили особу, яка може бути причетною до цього злочину.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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