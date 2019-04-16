Озвірілий водій схопив пенсіонерку за комір і виштовхнув з маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
Нахабний водій викинув пенсіонерку з салону автобуса просто посеред дороги, ще й при цьому кричав і хамив жінці.
Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".
Конфлікт виник на ґрунті безкоштовного проїзду. Як розповіли очевидці, на зупинці маршрутник влаштував гучний скандал, заставляючи пенсіонерку вийти з салону. Жінка не хотіла виходити, і нахабний водій вийшов зі свого ж транспорту, щоб руками виштовхати пенсіонерку з автобуса. При цьому він підвищував тон, "тикаючи" та ображаючи жінку. Відео зняли очевидці.
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Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".
Конфлікт виник на ґрунті безкоштовного проїзду. Як розповіли очевидці, на зупинці маршрутник влаштував гучний скандал, заставляючи пенсіонерку вийти з салону. Жінка не хотіла виходити, і нахабний водій вийшов зі свого ж транспорту, щоб руками виштовхати пенсіонерку з автобуса. При цьому він підвищував тон, "тикаючи" та ображаючи жінку. Відео зняли очевидці.
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