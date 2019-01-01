Викликають анорексію і хвороби серця: в Україні під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропи
Сьогодні, 19:21
У Києві затримано шістьох зловмисників, які під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати.
У них вилучили більше мільйона упаковок таблеток, які містять заборонену психотропну речовину «сибутрамін» загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень, - інформує Національна поліція України.
Фігуранти створили більше десятка веб-сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання цих таблеток пригнічує відчуття голоду і, як наслідок, швидко втрачатиметься вага. Покупці перераховували кошти на рахунки зловмисників, а замовлені препарати отримували поштою.
Під час проведення оперативних закупок правоохоронці задокументували незаконну діяльність шести підозрюваних. Організаторів злочинної групи двоє – це мешканки Київської області. Інші учасники – троє жінок і чоловік. Відомо, що заборонені препарати постачали в Україну з Китаю через Казахстан.
Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних виявили та вилучили понад мільйон упаковок таблеток для схуднення орієнтовною вартістю більше 30 мільйонів гривень, записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони та майже три з половиною мільйони гривень готівкою. Препарати були направлені на експертизу, результати якої підтвердили, що таблетки і справді містять сибутрамін – заборонену психотропну речовину, яка викликає розвиток анорексії та серцево-судинних захворювань.
Усіх шістьох фігурантів поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав затриманим запобіжні заходи: трьох взято під варту із можливістю внесення застави у 150 тисяч гривень, ще троє перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.
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У них вилучили більше мільйона упаковок таблеток, які містять заборонену психотропну речовину «сибутрамін» загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень, - інформує Національна поліція України.
Фігуранти створили більше десятка веб-сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання цих таблеток пригнічує відчуття голоду і, як наслідок, швидко втрачатиметься вага. Покупці перераховували кошти на рахунки зловмисників, а замовлені препарати отримували поштою.
Під час проведення оперативних закупок правоохоронці задокументували незаконну діяльність шести підозрюваних. Організаторів злочинної групи двоє – це мешканки Київської області. Інші учасники – троє жінок і чоловік. Відомо, що заборонені препарати постачали в Україну з Китаю через Казахстан.
Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних виявили та вилучили понад мільйон упаковок таблеток для схуднення орієнтовною вартістю більше 30 мільйонів гривень, записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони та майже три з половиною мільйони гривень готівкою. Препарати були направлені на експертизу, результати якої підтвердили, що таблетки і справді містять сибутрамін – заборонену психотропну речовину, яка викликає розвиток анорексії та серцево-судинних захворювань.
Усіх шістьох фігурантів поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав затриманим запобіжні заходи: трьох взято під варту із можливістю внесення застави у 150 тисяч гривень, ще троє перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.
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