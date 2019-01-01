Викликають анорексію і хвороби серця: в Україні під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропи

У Києві затримано шістьох зловмисників, які під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати.У них вилучили більше мільйона упаковок таблеток, які містять заборонену психотропну речовину «сибутрамін» загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень, - інформує Національна поліція України.Фігуранти створили більше десятка веб-сайтів, на яких рекламувалися препарати для схуднення. В оголошеннях обіцяли, що вживання цих таблеток пригнічує відчуття голоду і, як наслідок, швидко втрачатиметься вага. Покупці перераховували кошти на рахунки зловмисників, а замовлені препарати отримували поштою.Під час проведення оперативних закупок правоохоронці задокументували незаконну діяльність шести підозрюваних. Організаторів злочинної групи двоє – це мешканки Київської області. Інші учасники – троє жінок і чоловік. Відомо, що заборонені препарати постачали в Україну з Китаю через Казахстан.Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних виявили та вилучили понад мільйон упаковок таблеток для схуднення орієнтовною вартістю більше 30 мільйонів гривень, записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп'ютери, мобільні телефони та майже три з половиною мільйони гривень готівкою. Препарати були направлені на експертизу, результати якої підтвердили, що таблетки і справді містять сибутрамін – заборонену психотропну речовину, яка викликає розвиток анорексії та серцево-судинних захворювань.Усіх шістьох фігурантів поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.Суд обрав затриманим запобіжні заходи: трьох взято під варту із можливістю внесення застави у 150 тисяч гривень, ще троє перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.