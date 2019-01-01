Троє волинських поліцейських отримали ордери на квартири





Про це стало відомо під час засідання виконкому Ковельської міської ради, яке відбулося 11 квітня, - повідомляє «



Йдеться про відомче житло, яке згідно договору між забудовником та Головним управлінням національної поліції у Волинській області, надали представникам Ковельського відділу поліції, а саме: дільничому офіцеру, слідчому та працівнику сектору кримінальної поліції. У сім'ях виховуються діти.



Враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових питань та рішення житлової комісії, три однокімнатні квартири отримали сім'ї правоохоронців, які не мають власного житла та перебувають на квартирному обліку.

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