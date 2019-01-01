У Луцьку вперше з’явилася можливість взяти у лізинг вживане авто*





Механізм такої послуги дуже простий: вибрав авто, уклав угоду із компанією, заплатив аванс, забрав машину і все – можна нею користуватись. Протягом визначеного договором терміну сплачуєш гроші і після завершення терміну дії договору стаєш власником автівки.



Начальник департаменту продажів Західного регіону компанії Антон Грисюк розповів, що у лізинг можна взяти зокрема, легкові, комерційні, вантажні автівки, а також спецтехніку, до прикладу, трактори, навантажувачі, тягвчі, самоскиди, тощо.



За словами Грисюка, лізинг на сьогодні – це легше, простіше, ніж банківський кредит. Особливо актуально це для фізичної особи, зважаючи на нестабільність банківської системи. У «УЛФ Фінанс» менший пакет документів, ніж у банку, лояльніший підхід до оцінки клієнта. Клієнт-фізособа менше ризикує, тому що транспортний засіб до моменту погашення лізингу належить лізинговій компанії, він не є власністю клієнта.







До слова, з моменту подання заявки до моменту прийняття рішення щодо фінансування – 3 дні. Мінімальний аванс – це 30%. Хоча загалом мінімальний відсоток може варіюватися залежно від клієнта і ситуації. Тривалість виплат може сягати п’яти років.

Щодо документів, необхідних для оформлення лізингу, то для фізичних осіб – це паспорт та код чоловіка і дружини, довідка про доходи. Варто зауважити, що є важливий стоп-фактор. На момент закінчення дії договору лізингу вік транспортного засобу має бути не більше 13 років. Від цього може залежати період фінансування по лізинговій програмі.



Взявши від людини тільки аванс, компанія «УЛФ Фінанс» зобов’язується купити їй той транспортний засіб, який вона вибрала, поставити його на облік, застрахувати, передати клієнту по акту прийому-передачі. Після цього клієнт користується машиною згідно з договором та визначеним часом користування.



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Коли дія договору завершується, компанія зобов’язана згідно з тим же договором зняти транспортний засіб з реєстрації на користь людини, з якою у неї підписана угода.



«Ми видаємо клієнту повний пакет документів, і він по місцю проживання звертається в Сервісний Центр МВС, де за 510 гривень і за один день ставить автівку на облік. Що важливо, страховку оплачує лізингова компанія. Страхування є двох типів: КАСКО і «цивілка». Цивілка така, як у всіх, згідно з законом України. КАСКО – в залежності від страхової компанії. Також ми маємо перелік акредитованих страхових компаній, з якими працюємо», - додав Антон Грисюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше в Україні з’явився шанс взяти у лізинг авто, яке було в користуванні. Це стало можливим завдяки співпраці комплексу WEST AUTO HUB з компанією «УЛФ Фінанс» Механізм такої послуги дуже простий: вибрав авто, уклав угоду із компанією, заплатив аванс, забрав машину і все – можна нею користуватись. Протягом визначеного договором терміну сплачуєш гроші і після завершення терміну дії договору стаєш власником автівки.Начальник департаменту продажів Західного регіону компанії «УЛФ Фінанс» розповів, що у лізинг можна взяти зокрема, легкові, комерційні, вантажні автівки, а також спецтехніку, до прикладу, трактори, навантажувачі, тягвчі, самоскиди, тощо.За словами Грисюка, лізинг на сьогодні – це легше, простіше, ніж банківський кредит. Особливо актуально це для фізичної особи, зважаючи на нестабільність банківської системи. У «УЛФ Фінанс» менший пакет документів, ніж у банку, лояльніший підхід до оцінки клієнта. Клієнт-фізособа менше ризикує, тому що транспортний засіб до моменту погашення лізингу належить лізинговій компанії, він не є власністю клієнта.До слова, з моменту подання заявки до моменту прийняття рішення щодо фінансування – 3 дні. Мінімальний аванс – це 30%. Хоча загалом мінімальний відсоток може варіюватися залежно від клієнта і ситуації. Тривалість виплат може сягати п’яти років.Щодо документів, необхідних для оформлення лізингу, то для фізичних осіб – це паспорт та код чоловіка і дружини, довідка про доходи. Варто зауважити, що є важливий стоп-фактор. На момент закінчення дії договору лізингу вік транспортного засобу має бути не більше 13 років. Від цього може залежати період фінансування по лізинговій програмі.Взявши від людини тільки аванс, компанія «УЛФ Фінанс» зобов’язується купити їй той транспортний засіб, який вона вибрала, поставити його на облік, застрахувати, передати клієнту по акту прийому-передачі. Після цього клієнт користується машиною згідно з договором та визначеним часом користування.Коли дія договору завершується, компанія зобов’язана згідно з тим же договором зняти транспортний засіб з реєстрації на користь людини, з якою у неї підписана угода.«Ми видаємо клієнту повний пакет документів, і він по місцю проживання звертається в Сервісний Центр МВС, де за 510 гривень і за один день ставить автівку на облік. Що важливо, страховку оплачує лізингова компанія. Страхування є двох типів: КАСКО і «цивілка». Цивілка така, як у всіх, згідно з законом України. КАСКО – в залежності від страхової компанії. Також ми маємо перелік акредитованих страхових компаній, з якими працюємо», - додав

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