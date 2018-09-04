«Ми будемо шукати справедливість»: чому Тарас Шкітер поїхав у Дніпро. ВІДЕО
Сьогодні, 20:04
Продюсер і ведучий головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" Тарас Шкітер разом із командою записав інтерв'ю з міським головою Дніпра Борисом Філатовим.
Про це Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Сьогодні ми знаходимось в Дніпрі. Ми щойно провели чудове інтерв'ю з мером Дніпра Борисом Філатовим. Ви спитаєте, чому? Чому "Протилежний погляд", чому Тарас Шкітер в Дніпрі? А тому, що ми хочемо показати, наскільки є важливою посада міського голови, якого в Луцьку, до речі, немає більше двох років. І Верховна Рада і досі не призначила вибори міського голови у Луцьку", – зазначив Тарас Шкітер.
Зі слів продюсера і ведучого, команда "Протилежний погляд LIVE" хоче на прикладі показати, наскільки є важливою посада міського голови.
"На контрасті розвитку інших міст показати, чому так багато Луцьк втрачає. Ми будемо шукати справедливість. Спільно з вами ми будемо доносити проблему, що в Луцьку відсутній міський голова, для міських голів різних міст, для депутатів Верховної Ради. Ми будемо шукати справедливість спільно з вами", – додав Тарас Шкітер.
Ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Дніпра Борисом Філатовим дивіться у ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" наступного тижня – у четвер, 25 квітня, о 20:00 на "12 каналі".
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Про це Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Сьогодні ми знаходимось в Дніпрі. Ми щойно провели чудове інтерв'ю з мером Дніпра Борисом Філатовим. Ви спитаєте, чому? Чому "Протилежний погляд", чому Тарас Шкітер в Дніпрі? А тому, що ми хочемо показати, наскільки є важливою посада міського голови, якого в Луцьку, до речі, немає більше двох років. І Верховна Рада і досі не призначила вибори міського голови у Луцьку", – зазначив Тарас Шкітер.
Зі слів продюсера і ведучого, команда "Протилежний погляд LIVE" хоче на прикладі показати, наскільки є важливою посада міського голови.
"На контрасті розвитку інших міст показати, чому так багато Луцьк втрачає. Ми будемо шукати справедливість. Спільно з вами ми будемо доносити проблему, що в Луцьку відсутній міський голова, для міських голів різних міст, для депутатів Верховної Ради. Ми будемо шукати справедливість спільно з вами", – додав Тарас Шкітер.
Ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Дніпра Борисом Філатовим дивіться у ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" наступного тижня – у четвер, 25 квітня, о 20:00 на "12 каналі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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