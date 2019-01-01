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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 квітня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +3…+4 градусів, удень – +15…+16. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: погода, Волинь, 18 квітня
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