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Діти з Донеччини проведуть великодні свята у волинських родинах

Діти з Донеччини проведуть великодні свята у волинських родинах
Кілька років поспіль у ковельських родинах святкують Світле Воскресіння Христове діти з Донеччини. Цьогоріч у Ковелі чекають 50 хлопчиків і дівчаток віком 12-15 років.

Це – найчисельніша група школярів, які виявили бажання побувати у нашому краї. Повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Угоду про співпрацю з селищем Нікольське Донецької області у Ковелі було підписано 2016 року.

Над програмою зустрічі гостей, організації для них змістовного й цікавого відпочинку, працюють представники міської влади, педагоги, громадські молодіжні організації.

Донеччани познайомляться з історією та особливостями нашого міста, дізнаються про пасхальні традиції та звичаї волинян.

Сподіваємось, що і цьогоріч діти зі Сходу України повезуть із Ковеля позитивні емоції, сувеніри, волинські паски….і бажання повернутися сюди знову.

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Теги: Нікольське, діти, Донеччина, родина, великодні свята
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