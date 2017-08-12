Діти з Донеччини проведуть великодні свята у волинських родинах
Сьогодні, 21:21
Кілька років поспіль у ковельських родинах святкують Світле Воскресіння Христове діти з Донеччини. Цьогоріч у Ковелі чекають 50 хлопчиків і дівчаток віком 12-15 років.
Це – найчисельніша група школярів, які виявили бажання побувати у нашому краї. Повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.
Угоду про співпрацю з селищем Нікольське Донецької області у Ковелі було підписано 2016 року.
Над програмою зустрічі гостей, організації для них змістовного й цікавого відпочинку, працюють представники міської влади, педагоги, громадські молодіжні організації.
Донеччани познайомляться з історією та особливостями нашого міста, дізнаються про пасхальні традиції та звичаї волинян.
Сподіваємось, що і цьогоріч діти зі Сходу України повезуть із Ковеля позитивні емоції, сувеніри, волинські паски….і бажання повернутися сюди знову.
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Це – найчисельніша група школярів, які виявили бажання побувати у нашому краї. Повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.
Угоду про співпрацю з селищем Нікольське Донецької області у Ковелі було підписано 2016 року.
Над програмою зустрічі гостей, організації для них змістовного й цікавого відпочинку, працюють представники міської влади, педагоги, громадські молодіжні організації.
Донеччани познайомляться з історією та особливостями нашого міста, дізнаються про пасхальні традиції та звичаї волинян.
Сподіваємось, що і цьогоріч діти зі Сходу України повезуть із Ковеля позитивні емоції, сувеніри, волинські паски….і бажання повернутися сюди знову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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