Діти з Донеччини проведуть великодні свята у волинських родинах





Це – найчисельніша група школярів, які виявили бажання побувати у нашому краї. Повідомили на



Угоду про співпрацю з селищем Нікольське Донецької області у Ковелі було підписано 2016 року.



Над програмою зустрічі гостей, організації для них змістовного й цікавого відпочинку, працюють представники міської влади, педагоги, громадські молодіжні організації.



Донеччани познайомляться з історією та особливостями нашого міста, дізнаються про пасхальні традиції та звичаї волинян.



Сподіваємось, що і цьогоріч діти зі Сходу України повезуть із Ковеля позитивні емоції, сувеніри, волинські паски….і бажання повернутися сюди знову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька років поспіль у ковельських родинах святкують Світле Воскресіння Христове діти з Донеччини. Цьогоріч у Ковелі чекають 50 хлопчиків і дівчаток віком 12-15 років.Це – найчисельніша група школярів, які виявили бажання побувати у нашому краї. Повідомили на офіційному сайті Ковельської міської ради.Угоду про співпрацю з селищем Нікольське Донецької області у Ковелі було підписано 2016 року.Над програмою зустрічі гостей, організації для них змістовного й цікавого відпочинку, працюють представники міської влади, педагоги, громадські молодіжні організації.Донеччани познайомляться з історією та особливостями нашого міста, дізнаються про пасхальні традиції та звичаї волинян.Сподіваємось, що і цьогоріч діти зі Сходу України повезуть із Ковеля позитивні емоції, сувеніри, волинські паски….і бажання повернутися сюди знову.

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