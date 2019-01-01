Як луцькі водії реагують на інспекторів з паркування. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
Муніципальні інспектори з паркування вперше вийшли на вулиці Луцька, щоб боротися з порушниками.
Повідомлення про порушення патрульні друкують на місці, оскільки мають відповідне технічне обладнання, і залишають на лобовому склі автомобіля, - повідомляє видання 7 днів.
Закон, який набув чинності ще у вересні торік, дозволив органам місцевої влади фіксувати порушення правил дорожнього руху.
Але от водії часто нарікають: в місті мало місць для паркування, тому патрульним легко виявляти порушників.
Одну із водійок оштрафували на 510 гривень за зупинку у невстановленому місці.
Жінка каже, що не заперечує своєї провини і готова заплатити штраф.
До старту інспекції з паркування у Луцьку готувались півроку, досвід переймали у колег із Харкова, Львова, та польського Любліна.
Докладніше — у відео 5 каналу:
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Повідомлення про порушення патрульні друкують на місці, оскільки мають відповідне технічне обладнання, і залишають на лобовому склі автомобіля, - повідомляє видання 7 днів.
Закон, який набув чинності ще у вересні торік, дозволив органам місцевої влади фіксувати порушення правил дорожнього руху.
Але от водії часто нарікають: в місті мало місць для паркування, тому патрульним легко виявляти порушників.
Одну із водійок оштрафували на 510 гривень за зупинку у невстановленому місці.
Жінка каже, що не заперечує своєї провини і готова заплатити штраф.
До старту інспекції з паркування у Луцьку готувались півроку, досвід переймали у колег із Харкова, Львова, та польського Любліна.
Докладніше — у відео 5 каналу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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