Луцькі студенти завоювали «бронзу» та «срібло» на змаганнях з чирлідингу. ФОТО
Сьогодні, 22:16
16 квітня на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України відбулися Всеукраїнські студентські ігри–2019 з чирлідингу.
Про це йдеться на сайті СНУ ім. Лесі Українки.
Команда студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я у складі Оксани Давидчук (ФК-1.4О), Анастасії Бобицької (ФКіС-11), Ярини Торчинської (ФК-1.5О), Яни Кольцової (ФК-1.4О), Яни Колошви (ФК-1.4О), Аліни Павчук (ФКіС-12) посіла ІІІ місце в номінації «Сhirndes».
В номінації «Urban Dance» дует у складі Вікторії Пилипчук (ФВ-4.2) та Андрія Данилюка (ФКіС-3.1) виборов срібні медалі.
Окрема подяка тренеру – старшому викладачу кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Венері Кренделєвій за професійну майстерність у підготовці студентів до участі в студентських іграх, а студентів вітаємо із перемогою й бажаємо подальших успіхів і високих спортивних досягнень.
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Про це йдеться на сайті СНУ ім. Лесі Українки.
Команда студентів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я у складі Оксани Давидчук (ФК-1.4О), Анастасії Бобицької (ФКіС-11), Ярини Торчинської (ФК-1.5О), Яни Кольцової (ФК-1.4О), Яни Колошви (ФК-1.4О), Аліни Павчук (ФКіС-12) посіла ІІІ місце в номінації «Сhirndes».
В номінації «Urban Dance» дует у складі Вікторії Пилипчук (ФВ-4.2) та Андрія Данилюка (ФКіС-3.1) виборов срібні медалі.
Окрема подяка тренеру – старшому викладачу кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Венері Кренделєвій за професійну майстерність у підготовці студентів до участі в студентських іграх, а студентів вітаємо із перемогою й бажаємо подальших успіхів і високих спортивних досягнень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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