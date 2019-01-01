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18 квітня на Волині: гортаючи календар

18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені Клима Савура Василь Кушнір (на фото).

Вітаємо його з цим святом, бажаємо здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники 18 квітня – Марк, Платон, Семен та Лазар.

Зичимо їм радості від життя, любові й прихильності ангела-охоронця.

18 квітня 1908 року народився Василь Івахів - перший командир УПА на Волині.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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