На Волині юні танцюристи романтичним флешмобом привітали свою вчительку з одруженням. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
У Нововолинську вихованці танцювального колективу «Флекс» ваштували флешмоб під стінами РАЦСу, аби таким чином привітати свою вчительку з одруженням.
Про це у facebook повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС.
"17.04.2019, зареєстровано шлюб Олександра і Олени!
Такі хвилюючі моменти! Сюрприз для всіх!
Біля приміщення нашого відділу старша група зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» вітала свого керівника таким романтичним флеш-мобом!
Усі в захваті! Молодці! Дуже креативно і зворушливо!
Нехай усе сімейне життя молодого подружжя буде наповнене такими приємними подіями! Вітаємо!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС.
"17.04.2019, зареєстровано шлюб Олександра і Олени!
Такі хвилюючі моменти! Сюрприз для всіх!
Біля приміщення нашого відділу старша група зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» вітала свого керівника таким романтичним флеш-мобом!
Усі в захваті! Молодці! Дуже креативно і зворушливо!
Нехай усе сімейне життя молодого подружжя буде наповнене такими приємними подіями! Вітаємо!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині юні танцюристи романтичним флешмобом привітали свою вчительку з одруженням. ВІДЕО
Сьогодні, 00:25
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ймовірна причина втечі озброєного солдата з військової частини на Волині – конфлікт з коханою
17 квітень, 23:10
Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО
17 квітень, 22:44