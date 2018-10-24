На Волині юні танцюристи романтичним флешмобом привітали свою вчительку з одруженням. ВІДЕО





Про це у



"17.04.2019, зареєстровано шлюб Олександра і Олени!

Такі хвилюючі моменти! Сюрприз для всіх!



Біля приміщення нашого відділу старша група зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» вітала свого керівника таким романтичним флеш-мобом!



Усі в захваті! Молодці! Дуже креативно і зворушливо!



Нехай усе сімейне життя молодого подружжя буде наповнене такими приємними подіями! Вітаємо!!!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вихованці танцювального колективу «Флекс» ваштували флешмоб під стінами РАЦСу, аби таким чином привітати свою вчительку з одруженням.Про це у facebook повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС."17.04.2019, зареєстровано шлюб Олександра і Олени!Такі хвилюючі моменти! Сюрприз для всіх!Біля приміщення нашого відділу старша група зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» вітала свого керівника таким романтичним флеш-мобом!Усі в захваті! Молодці! Дуже креативно і зворушливо!Нехай усе сімейне життя молодого подружжя буде наповнене такими приємними подіями! Вітаємо!!!", - йдеться в дописі.

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