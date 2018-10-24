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На Волині юні танцюристи романтичним флешмобом привітали свою вчительку з одруженням. ВІДЕО

На Волині юні танцюристи романтичним флешмобом привітали свою вчительку з одруженням. ВІДЕО
У Нововолинську вихованці танцювального колективу «Флекс» ваштували флешмоб під стінами РАЦСу, аби таким чином привітати свою вчительку з одруженням.

Про це у facebook повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС.

"17.04.2019, зареєстровано шлюб Олександра і Олени!
Такі хвилюючі моменти! Сюрприз для всіх!

Біля приміщення нашого відділу старша група зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» вітала свого керівника таким романтичним флеш-мобом!

Усі в захваті! Молодці! Дуже креативно і зворушливо!

Нехай усе сімейне життя молодого подружжя буде наповнене такими приємними подіями! Вітаємо!!!", - йдеться в дописі.


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Теги: флешмоб, Нововолинськ, РАЦС, танець
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