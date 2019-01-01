Поліція затримала тернопільського «демона», якого підозрюють у вбивстві. ВІДЕО

Андрія Горбатюка.



Про це



Він був найвідомішим клієнтом жертви. А тепер - підозрюваний у її вбивстві. Андрія Горбатюка



Дівчину знали у Тернополі. Її зовнішність привертала погляди - тіло в тату, довге волосся, колір якого вона часто змінювала. У соцмережах Тетяна мала багато прихильників, і тих хто слідкував за її нестандартними знімками.



І після смерті сторінки в соцмережах Тетяни обговорюють останній її пост - про любов до смерті. У коментарях люди висловлюють, що ці слова стали для неї пророчими.



16 квітня дівчину знайшли мертвою вдома, з ножовими пораненнями на тілі. Повідомлення про це з'явилось у ЗМІ близько обіду, а вже о 18 годині Нацполіція оголосила в розшук друга вбитої.







Цього хлопця знають не лише у Тернополі, а й в Україні. Саме завдяки зовнішності Андрій впізнаваний, адже має очі "як в демона", залиті чорною фарбою. Таку, на його думку, цікавинку, хлопець придумав ще будучи підлітком. І саме вбита напередодні Тетяна зі своїм чоловіком - реалізували задум хлопця.



Телефоном мати повідомила, що хлопця уже затримали, розповідати більше жінка відмовилась.



Чи зізнається підозрюваний у вбивстві та чи саме він вчинив злочин, встановить слідство

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 27-річної дівчини у ТернополіПро це Тернопіль1 повідомила мати хлопця.Він був найвідомішим клієнтом жертви. А тепер - підозрюваний у її вбивстві. Андрія Горбатюка поліція розшукувала , бо вважає, що він причетний до смерті відомої тату - майстрині Тетяни Подвашецької.Дівчину знали у Тернополі. Її зовнішність привертала погляди - тіло в тату, довге волосся, колір якого вона часто змінювала. У соцмережахмала багато прихильників, і тих хто слідкував за її нестандартними знімками.І після смерті сторінки в соцмережах Тетяни обговорюють останній її пост - про любов до смерті. У коментарях люди висловлюють, що ці слова стали для неї пророчими.16 квітня дівчину знайшли мертвою вдома, з ножовими пораненнями на тілі. Повідомлення про це з'явилось у ЗМІ близько обіду, а вже о 18 годині Нацполіція оголосила в розшук друга вбитої.Цього хлопця знають не лише у Тернополі, а й в Україні. Саме завдяки зовнішності Андрій впізнаваний, адже має очі "як в демона", залиті чорною фарбою. Таку, на його думку, цікавинку, хлопець придумав ще будучи підлітком. І саме вбита напередодні Тетяна зі своїм чоловіком - реалізували задум хлопця.Телефоном мати повідомила, що хлопця уже затримали, розповідати більше жінка відмовилась.Чи зізнається підозрюваний у вбивстві та чи саме він вчинив злочин, встановить слідство

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