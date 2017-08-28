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Відслужили своє: у центральному парку Луцька демонтують атракціон «Човники». ВІДЕО

Відслужили своє: у центральному парку Луцька демонтують атракціон «Човники». ВІДЕО
Атракціони у Центральному парку культури і відпочинку готують до відкриття. Деякі з них вже працюють. Однак ближче до Великодня планують оновити і підфарбувати декоративні елементи. Щороку на початку березня всю техніку перевіряють фахівці.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нині експлуатувати довзолили 13 атракціонів. А ось “Міксер”, “Човники”, ” Сонечко” і “Корабель” визнали непридатними для використання і планують демонтувати. На цій території планують встановити нові атракціони. Юрист парку розповідає – найближчим часом поїде до Китаю, щоби оглянути виробництво.

Павло Цапюк каже – у Європі такі атракціони дорожчі, тому доцільніше буде замовити їх у Китаї. Тим паче цей виробник надійний і користується популярністю в усьому світі, – запевняє юрист. Влітку замовлення планують оплатити, восени атракціон виготовлять і вже наступного сезону він з’явиться у парку.

Ціна сучасного надійного атракціону – два мільйони гривень, розповідає Павло Цапюк. Із цієї суми вони можуть виділити до 30%, інші кошти – шукатимуть в інвесторів. Також Павло каже – деякі місцеві бізнесмени не проти долучитися до розвитку парку атракціонів.


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Теги: атракціон, човники, парк, демонтаж
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