«Чи не стане ще гірше, ніж за Януковича?», – пенсіонерка, яку побили через плакат про Зеленського

Людмила Філіпович стверджує, що виступає проти Володимира Зеленського, оскільки, на її думку, він трохи залежний від Росії і знаходиться в орбіті впливу олігарха Ігоря Коломойського.



Разом із тим вона не може пробачити шоумену жарти про Україну, - пише



Нагадаємо, нещодавно вона вийшла на одиночний протест із плакатом "Зеленський – наркоман?", через що на неї



Жінка розповідає, що у суботу, 13 квітня, не планувала мітингувати, проте хороша погода та велика кількість людей на центральній площі спонукали її дістати з сумки плакат.



У підсумку через цей напис у неї зав'язалася бійка з іншою літньою пані, а очільник штабу Володимира Зеленського у Волинській області Валерій Стернійчук написав на неї заяву до поліції.



"До мене прийшов молодий хлопець (керівник штабу Володимира Зеленського у Волинській області Валерій Стернійчук) і викликав поліцію через те, що я стою з таким плакатом. Певно, що він не догледів там «знаку запитання» (посміхається). Поліцейські сказали, що я займаюся незаконною агітацією, проте я людина грамотна і пояснила, що маю право агітувати після оголошення результатів виборів. Вони замовкли і переключилися на те, що я стверджую, що Зеленський наркоман. То я показала знак запитання, і вони знову замовкли. У свою чергу я поцікавилася, чому вони не питають про мій порваний плакат та побите лице. Начальник штабу Зеленського свою заяву забрав, а я написала свою, щоб вони знайшли жінку, яка мене вдарила…", - розповіла пенсіонерка про прикрий інцидент.



Водночас жінка закликає людей зважено підійти до вибору кандидата в Президенти, за якого віддати свій голос.



"12 мільйонів українських ідіотів привели до влади зека, тепер ви тягнете результат? Результат робити Януковича бачили? Не відомо, чи не стане ще гірше!", - наголосила Людмила Філіпович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонеркастверджує, що виступає проти, оскільки, на її думку, він трохи залежний від Росії і знаходиться в орбіті впливу олігархаРазом із тим вона не може пробачити шоумену жарти про Україну, - пише ІА "Конкурент" Нагадаємо, нещодавно вона вийшла на одиночний протест із плакатом "Зеленський – наркоман?", через що на неї напали прихильники Володимира Зеленського Жінка розповідає, що у суботу, 13 квітня, не планувала мітингувати, проте хороша погода та велика кількість людей на центральній площі спонукали її дістати з сумки плакат.У підсумку через цей напис у неї зав'язалася бійка з іншою літньою пані, а очільник штабу Володимира Зеленського у Волинській областінаписав на неї заяву до поліції."До мене прийшов молодий хлопець (керівник штабу Володимира Зеленського у Волинській області Валерій Стернійчук) і викликав поліцію через те, що я стою з таким плакатом. Певно, що він не догледів там «знаку запитання» (посміхається). Поліцейські сказали, що я займаюся незаконною агітацією, проте я людина грамотна і пояснила, що маю право агітувати після оголошення результатів виборів. Вони замовкли і переключилися на те, що я стверджую, що Зеленський наркоман. То я показала знак запитання, і вони знову замовкли. У свою чергу я поцікавилася, чому вони не питають про мій порваний плакат та побите лице. Начальник штабу Зеленського свою заяву забрав, а я написала свою, щоб вони знайшли жінку, яка мене вдарила…", - розповіла пенсіонерка про прикрий інцидент.Водночас жінка закликає людей зважено підійти до вибору кандидата в Президенти, за якого віддати свій голос."12 мільйонів українських ідіотів привели до влади зека, тепер ви тягнете результат? Результат робити Януковича бачили? Не відомо, чи не стане ще гірше!", - наголосила

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