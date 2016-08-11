В Італії двох студентів оштрафували на 13 мільйонів євро через барбекю





Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу. Повідомляє



Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.



Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.



Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.



– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.



Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.



– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.



У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії суд оштрафував двох італійських студентів на 13 мільйонів євро, визнавши їх винними в лісовій пожежі в регіоні Комо, який стався 30 грудня 2018 року.Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу. Повідомляє ВВС Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.

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