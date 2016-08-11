В Італії двох студентів оштрафували на 13 мільйонів євро через барбекю
Сьогодні, 02:45
В Італії суд оштрафував двох італійських студентів на 13 мільйонів євро, визнавши їх винними в лісовій пожежі в регіоні Комо, який стався 30 грудня 2018 року.
Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу. Повідомляє ВВС.
Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.
Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.
Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.
– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.
Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.
– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.
У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.
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Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу. Повідомляє ВВС.
Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.
Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.
Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.
– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.
Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.
– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.
У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.
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