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В Італії двох студентів оштрафували на 13 мільйонів євро через барбекю

В Італії двох студентів оштрафували на 13 мільйонів євро через барбекю
В Італії суд оштрафував двох італійських студентів на 13 мільйонів євро, визнавши їх винними в лісовій пожежі в регіоні Комо, який стався 30 грудня 2018 року.

Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу. Повідомляє ВВС.

Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.

Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.

Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.

– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.

Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.

– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.

У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.

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Теги: ліс, пожежа, студенти, барбекю, штраф, Італія
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