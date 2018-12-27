В Україні хочуть скасувати вихідний на 9 травня
Сьогодні, 05:13
В Україні хочуть скасувати 9-те травня. Історики планують докласти якомога більше зусиль, щоб скасувати вихідний день 9 травня через його зв’язок з Російською Федерацією.
Про це в інтерв’ю журналістам розповів глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, – інформують Економічні новини.
«Поки 9 травня залишиться вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безперечно, буде використовуватися Росією », – запевняє історик.
В’ятрович як приклад нагадав, що, коли день 7 листопада (День Жовтневої революції) був вихідним і майже щороку в цей день відбувалися різні сутички і бійки. Після скасування скандального вихідного все забули, що 7 листопада взагалі колись було приводом для політичних суперечок.
Крім цього, Володимир В’ятрович зазначив, що 9 травня повинен залишитися Днем перемоги над нацизмом, і саме в цей день повинні згадувати ветеранів Другої світової війни, зокрема ветеранів Червоної армії. Зате, очільник інституту нацпам’яті пропонує зробити вихідним день пам’яті і примирення.
«8 травня має бути державним вихідним і формат святкування 8 травня зовсім інший», – резюмував він.
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Про це в інтерв’ю журналістам розповів глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, – інформують Економічні новини.
«Поки 9 травня залишиться вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безперечно, буде використовуватися Росією », – запевняє історик.
В’ятрович як приклад нагадав, що, коли день 7 листопада (День Жовтневої революції) був вихідним і майже щороку в цей день відбувалися різні сутички і бійки. Після скасування скандального вихідного все забули, що 7 листопада взагалі колись було приводом для політичних суперечок.
Крім цього, Володимир В’ятрович зазначив, що 9 травня повинен залишитися Днем перемоги над нацизмом, і саме в цей день повинні згадувати ветеранів Другої світової війни, зокрема ветеранів Червоної армії. Зате, очільник інституту нацпам’яті пропонує зробити вихідним день пам’яті і примирення.
«8 травня має бути державним вихідним і формат святкування 8 травня зовсім інший», – резюмував він.
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