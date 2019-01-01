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Курс валют у Луцьку на 18 квітня

Курс валют у Луцьку на 18 квітня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.608, а продаж - 26.937.

Євро при купівлі становить - 26.937, при продажу - 30.506.

Курс російського рубля: купівля - 0.378, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.738, продаж - 7.153.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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