Курс валют у Луцьку на 18 квітня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.608, а продаж - 26.937.
Євро при купівлі становить - 26.937, при продажу - 30.506.
Курс російського рубля: купівля - 0.378, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.738, продаж - 7.153.
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Євро при купівлі становить - 26.937, при продажу - 30.506.
Курс російського рубля: купівля - 0.378, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.738, продаж - 7.153.
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