Домашні пологи і дві «реанімації»: як минула доба волинських медиків «швидкої»
Сьогодні, 09:23
За учора, 17 квітня, в області «швидкі» 338 разів виїжджали на виклики, з них 15 – безрезультатно.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Повідомляють, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;
- Ковельському р-ні до села Угли;
- Любомльському р-ні до села Будники
- Ратнівському р-ні до села Самари;
- Рожищенському р-ні до села Навіз.
Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 2 успішні реанімації.
Виявили 8 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 2 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Більше того, учора, 17 квітня, волинські медики прийняли пологи вдома у породіллі.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Повідомляють, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;
- Ковельському р-ні до села Угли;
- Любомльському р-ні до села Будники
- Ратнівському р-ні до села Самари;
- Рожищенському р-ні до села Навіз.
Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 2 успішні реанімації.
Виявили 8 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 2 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили, ножове поранення).
Більше того, учора, 17 квітня, волинські медики прийняли пологи вдома у породіллі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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