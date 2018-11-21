Домашні пологи і дві «реанімації»: як минула доба волинських медиків «швидкої»

За учора, 17 квітня, в області «швидкі» 338 разів виїжджали на виклики, з них 15 – безрезультатно.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Повідомляють, що у приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 131 особу.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 5 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- К.Каширському р-ні до села Карпилівка;- Ковельському р-ні до села Угли;- Любомльському р-ні до села Будники- Ратнівському р-ні до села Самари;- Рожищенському р-ні до села Навіз.Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 2 успішні реанімації.Виявили 8 випадків гострого коронарного синдрому, здійснили 2 виїзди з приводу ДТП та 2 – з приводу кримінального травматизму (привід до виклику: побили, ножове поранення).Більше того, учора, 17 квітня, волинські медики прийняли пологи вдома у породіллі.