Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО
Сьогодні, 09:24
Студенту, у якого 2-го квітня діагностували менінгококову інфекцію, стало краще.
Про це Суспільному телефоном повідомив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
Хворий - 16-річний першокурсник з селища Цумань.
Педагог Алла Тортина каже, що студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації.
У навчальному закладі ввели карантинні заходи.
Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центру Ірини Єнжиєвської після встановлення діагнозу медики оглянули понад 150 осіб, які контактували з студентом. Частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби.
Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно – розповіла Ірина Єнжиєвська.
"За 5 років у області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу", - каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року.
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Про це Суспільному телефоном повідомив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
Хворий - 16-річний першокурсник з селища Цумань.
Педагог Алла Тортина каже, що студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації.
У навчальному закладі ввели карантинні заходи.
Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центру Ірини Єнжиєвської після встановлення діагнозу медики оглянули понад 150 осіб, які контактували з студентом. Частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби.
Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно – розповіла Ірина Єнжиєвська.
"За 5 років у області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу", - каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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