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Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО

Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО
Студенту, у якого 2-го квітня діагностували менінгококову інфекцію, стало краще.

Про це Суспільному телефоном повідомив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Хворий - 16-річний першокурсник з селища Цумань.

Педагог Алла Тортина каже, що студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації.

У навчальному закладі ввели карантинні заходи.

Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центру Ірини Єнжиєвської після встановлення діагнозу медики оглянули понад 150 осіб, які контактували з студентом. Частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби.

Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно – розповіла Ірина Єнжиєвська.

"За 5 років у області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу", - каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року.


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Теги: менінгококова інфекція, Луцьк
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