Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО





Про це Руслан Морочковський.



Хворий - 16-річний першокурсник з селища Цумань.



Педагог Алла Тортина каже, що студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації.



У навчальному закладі ввели карантинні заходи.



Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центру Ірини Єнжиєвської після встановлення діагнозу медики оглянули понад 150 осіб, які контактували з студентом. Частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби.



Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно – розповіла Ірина Єнжиєвська.



"За 5 років у області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу", - каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенту, у якого 2-го квітня діагностували менінгококову інфекцію, стало краще.Про це Суспільному телефоном повідомив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарніХворий - 16-річний першокурсник з селища Цумань.Педагогкаже, що студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації.У навчальному закладі ввели карантинні заходи.Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центрупісля встановлення діагнозу медики оглянули понад 150 осіб, які контактували з студентом. Частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби.Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно – розповіла Ірина Єнжиєвська."За 5 років у області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу", - каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію