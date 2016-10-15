Атовець реставрує святині на Волині. ФОТО

Воїн АТОреставрує святині у Жидичині.Про це у Facebook архімандрит"Дуже хочу подякувати Богу за таких прекрасних, щирих, відданих і безкорисливих людей, як Олег Мільян! Ми з цим братиком більше 20 років працюємо, а знаємось з самого дитинства (майже 40 років) Зараз 00:15 (ред. - ніч на 18 квітня), а він ставить останню жирну крапку в реставрації древнього палацу митрополита. Все! Все що бачать жидичани і всі приїжді в монастир - це фактично все його робота!" - відзначив Марченко.За його словами, реставрацію могли закінчити раніше, однак Олег Мільян віддав країні фактично два роки у складі 128-ї бригади на війні. Чоловік служив у сумнозвісній Станниці Луганській, а потім - в Дебальцеві.Далі ж Мільян візьметься за Миколаївський храм, вхідні ворота, дзвіницю, Воскресенський собор, братські келії, будинок семінарії."Мушу сказати деяким...Можете далі нас клювати! Можете поливати брудом! Можете лякати! Можете ставити нас в ніщо! А ми і далі з допомогою Божою будемо відроджувати один з найдревніших монастирів історичної Русі... І ми, з Божою допомогою, будемо це робити масштабно, максимально відкрито і показово! Не ради піару!!! А для того, щоб показати простим вірянам і кожному українцю, що якщо не красти - можна зробити багато! Між іншим, всього лиш за два місяці, як ми маємо милість від Бога, урядувати в Миколаївському храмі, туди, за сприяння Опікунської ради Монастиря, вкладенно вже близько 500 000 тис грн...Думай! Простий вірянин..." - підсумував архімандрит.