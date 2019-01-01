На Волині помер атовець
Сьогодні, 09:32
У селі Підцир'я Камінь-Каширського району поховали учасника бойових дій на сході країни Борислава Коляду.
Похорон відбувся 17 квітня, - пише Район.Камін-Каширський.
Відспівування померлого відбулось у місцевому храмі Святих апостолів Петра і Павла.
В часі проведення на Сході України АТО Борислав Коляда двічі проходив там військову службу, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. 2 роки тому померла його дружина. Односельчани завжди підтримували чоловіка в непростий час. Зокрема, коли пожежа знищила його будинок.
Небайдужі люди допомогли відбудувати новий будинок на місці згорілого. Та відсвяткувати новосілля не судилося – 16 квітня серце чоловіка перестало битися.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Похорон відбувся 17 квітня, - пише Район.Камін-Каширський.
Відспівування померлого відбулось у місцевому храмі Святих апостолів Петра і Павла.
В часі проведення на Сході України АТО Борислав Коляда двічі проходив там військову службу, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. 2 роки тому померла його дружина. Односельчани завжди підтримували чоловіка в непростий час. Зокрема, коли пожежа знищила його будинок.
Небайдужі люди допомогли відбудувати новий будинок на місці згорілого. Та відсвяткувати новосілля не судилося – 16 квітня серце чоловіка перестало битися.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі досі триває опалювальний сезон
Сьогодні, 09:48
На Волині помер атовець
Сьогодні, 09:32
Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО
Сьогодні, 09:24