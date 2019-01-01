На Волині помер атовець

Борислава Коляду.



Похорон відбувся 17 квітня, - пише



Відспівування померлого відбулось у місцевому храмі Святих апостолів Петра і Павла.



В часі проведення на Сході України АТО Борислав Коляда двічі проходив там військову службу, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. 2 роки тому померла його дружина. Односельчани завжди підтримували чоловіка в непростий час. Зокрема, коли пожежа знищила його будинок.



Небайдужі люди допомогли відбудувати новий будинок на місці згорілого. Та відсвяткувати новосілля не судилося – 16 квітня серце чоловіка перестало битися.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.





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