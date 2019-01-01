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На Волині помер атовець

На Волині помер атовець
У селі Підцир'я Камінь-Каширського району поховали учасника бойових дій на сході країни Борислава Коляду.

Похорон відбувся 17 квітня, - пише Район.Камін-Каширський.

Відспівування померлого відбулось у місцевому храмі Святих апостолів Петра і Павла.

В часі проведення на Сході України АТО Борислав Коляда двічі проходив там військову службу, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. 2 роки тому померла його дружина. Односельчани завжди підтримували чоловіка в непростий час. Зокрема, коли пожежа знищила його будинок.

Небайдужі люди допомогли відбудувати новий будинок на місці згорілого. Та відсвяткувати новосілля не судилося – 16 квітня серце чоловіка перестало битися.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

На Волині помер атовець
На Волині помер атовець

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Теги: АТО, смерть, чоловік
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