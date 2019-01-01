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У Ковелі досі триває опалювальний сезон

У Ковелі досі триває опалювальний сезон
У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів С у Ковелі завершується опалювальний сезон 19 квітня.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

До слова, до боржників застосують передбачені законодавством заходи щодо забезпечення розрахунків за спожиту теплову енергію та природний газ.

Нагадаємо, що у Луцьку припинили опалювальний сезон з 5 квітня.

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Теги: опалення, Ковель, тепло
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