У Ковелі досі триває опалювальний сезон





Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



До слова, до боржників застосують передбачені законодавством заходи щодо забезпечення розрахунків за спожиту теплову енергію та природний газ.



Нагадаємо, що у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів С у Ковелі завершується опалювальний сезон 19 квітня.Відповідне розпорядження підписав міський голова, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.До слова, до боржників застосують передбачені законодавством заходи щодо забезпечення розрахунків за спожиту теплову енергію та природний газ.Нагадаємо, що у Луцьку припинили опалювальний сезон з 5 квітня

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