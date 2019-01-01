У Ковелі досі триває опалювальний сезон
Сьогодні, 09:48
У зв’язку із встановленням середньодобової температури повітря вище +8 градусів С у Ковелі завершується опалювальний сезон 19 квітня.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
До слова, до боржників застосують передбачені законодавством заходи щодо забезпечення розрахунків за спожиту теплову енергію та природний газ.
Нагадаємо, що у Луцьку припинили опалювальний сезон з 5 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Олег Кіндер, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
До слова, до боржників застосують передбачені законодавством заходи щодо забезпечення розрахунків за спожиту теплову енергію та природний газ.
Нагадаємо, що у Луцьку припинили опалювальний сезон з 5 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі досі триває опалювальний сезон
Сьогодні, 09:48
На Волині помер атовець
Сьогодні, 09:32
Розповіли про стан учня луцького училища, у якого виявили менінгококову інфекцію. ВІДЕО
Сьогодні, 09:24