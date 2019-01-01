Відомі волиняни сказали, за кого голосуватимуть у другому турі виборів Президента
Сьогодні, 10:08
Відомі волиняни висловили свою позицію щодо вибору Президента України.
Депутати, атовці та волонтерка запевняють: у другому турі голосуватимуть за чинного Президента Петра Порошенка. Бо саме він, на їхнє переконання, зміг втримати країну на плаву у надскладний час, напрацював вектор розвитку України та зробив усе можливе, щоб європейські країни зважали на бажання українців бути самостійними. Тепер же залишилося тільки продовжити все розпочате.
Текст, який висловлює спільну позицію, виклав на своїй сторінці депутат Луцької міської ради, майданівець Артем Запотоцький.
Далі текст подаємо без змін та правок:
"Легко бути успішним президентом успішної країни.
Кожному в житті буває дуже складно і важливо в цей момент не зламатися, не здатися. Так сталося з нашою країною в 2014-му. Але складно нам стало від того, що вперше ми на всі груди заявили про свої істинні бажання, бажання стати частиною вільної демократичної Європейської родини. За цей вибір ми віддали велику жертву, але не зійшли з обраного шляху і не поступилися ворогові. Завдяки сильній позиції Президента ми досі твердо стоїмо на своєму і нас в цьому підтримує вся Європа.
Легко бути успішним президентом успішної країни.
А ось втримати країну на плаву в умовах військового наступу та громадського неспокою вартує великих зусиль та часу.
Подумати тільки, в умовах опору військовому наступу з боку Росії ми можемо ходити собі на роботу й заробляти гроші, навчатися, виховувати дітей, відпочивати з друзями, подорожувати за кордоном. Нас не зігнали всіх насильно в окопи, а зробили потужну армію, оснащену технікою, зброєю, провізією. Туди йдуть добровольці і несуть службу в нормальних умовах.
В умовах опору військовому наступу з боку Росії у нашій країні поступово підіймаються заробітні плати й пенсії, та навіть щось там робиться для благоустрою села.
На перший погляд це нічого. Можна було б і більше. Але якщо задуматися, то надвеликих зусиль вартувало Порошенку втримати Україну на плаву та навіть робити щось для її розвитку. Зараз настав переломний момент, коли або все або нічого. Петро Олексійович напрацював вектор розвитку України та зробив усе можливе, щоб європейські країни зважали на наше бажання стати самостійними. Тепер залишилося тільки продовжити все розпочате.
Кажуть, що не робить помилок тільки той, хто взагалі нічого не робить! Так, Порошенко не ідеальний Президент, але він – Президент, готовий довести свою справу до кінця, готовий заради своєї країни на багато.
Просто сядь у тиші і подумай: легко бути успішним президентом країни, в якій хтось інший вже все більш менш налагодив…
Важливо підтримати Петра Порошенка у другому турі президентських виборів! І якщо коротко: оскільки для Путіна Порошенко – ворог № 1, то ми голосуватимемо саме за Петра Порошенка.
• Володимир Бондар, депутат Волинської обласної ради;
• Вадим Ваврищук, захисник Донецького аеропорту;
• Юрій Дмитрук, керівник центру допомоги учасникам АТО при Волинській ОДА;
• Артем Запотоцький, депутат Луцької міської ради;
• Петро Нестерук, депутат Луцької міської ради;
• Наталія Попова, волонтерка"
•Тарас Яковлев, голова Луцької райдержадміністрації.
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Депутати, атовці та волонтерка запевняють: у другому турі голосуватимуть за чинного Президента Петра Порошенка. Бо саме він, на їхнє переконання, зміг втримати країну на плаву у надскладний час, напрацював вектор розвитку України та зробив усе можливе, щоб європейські країни зважали на бажання українців бути самостійними. Тепер же залишилося тільки продовжити все розпочате.
Текст, який висловлює спільну позицію, виклав на своїй сторінці депутат Луцької міської ради, майданівець Артем Запотоцький.
Далі текст подаємо без змін та правок:
"Легко бути успішним президентом успішної країни.
Кожному в житті буває дуже складно і важливо в цей момент не зламатися, не здатися. Так сталося з нашою країною в 2014-му. Але складно нам стало від того, що вперше ми на всі груди заявили про свої істинні бажання, бажання стати частиною вільної демократичної Європейської родини. За цей вибір ми віддали велику жертву, але не зійшли з обраного шляху і не поступилися ворогові. Завдяки сильній позиції Президента ми досі твердо стоїмо на своєму і нас в цьому підтримує вся Європа.
Легко бути успішним президентом успішної країни.
А ось втримати країну на плаву в умовах військового наступу та громадського неспокою вартує великих зусиль та часу.
Подумати тільки, в умовах опору військовому наступу з боку Росії ми можемо ходити собі на роботу й заробляти гроші, навчатися, виховувати дітей, відпочивати з друзями, подорожувати за кордоном. Нас не зігнали всіх насильно в окопи, а зробили потужну армію, оснащену технікою, зброєю, провізією. Туди йдуть добровольці і несуть службу в нормальних умовах.
В умовах опору військовому наступу з боку Росії у нашій країні поступово підіймаються заробітні плати й пенсії, та навіть щось там робиться для благоустрою села.
На перший погляд це нічого. Можна було б і більше. Але якщо задуматися, то надвеликих зусиль вартувало Порошенку втримати Україну на плаву та навіть робити щось для її розвитку. Зараз настав переломний момент, коли або все або нічого. Петро Олексійович напрацював вектор розвитку України та зробив усе можливе, щоб європейські країни зважали на наше бажання стати самостійними. Тепер залишилося тільки продовжити все розпочате.
Кажуть, що не робить помилок тільки той, хто взагалі нічого не робить! Так, Порошенко не ідеальний Президент, але він – Президент, готовий довести свою справу до кінця, готовий заради своєї країни на багато.
Просто сядь у тиші і подумай: легко бути успішним президентом країни, в якій хтось інший вже все більш менш налагодив…
Важливо підтримати Петра Порошенка у другому турі президентських виборів! І якщо коротко: оскільки для Путіна Порошенко – ворог № 1, то ми голосуватимемо саме за Петра Порошенка.
• Володимир Бондар, депутат Волинської обласної ради;
• Вадим Ваврищук, захисник Донецького аеропорту;
• Юрій Дмитрук, керівник центру допомоги учасникам АТО при Волинській ОДА;
• Артем Запотоцький, депутат Луцької міської ради;
• Петро Нестерук, депутат Луцької міської ради;
• Наталія Попова, волонтерка"
•Тарас Яковлев, голова Луцької райдержадміністрації.
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