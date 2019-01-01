Відомі волиняни сказали, за кого голосуватимуть у другому турі виборів Президента

Відомі волиняни висловили свою позицію щодо вибору Президента України.Депутати, атовці та волонтерка запевняють: у другому турі голосуватимуть за чинного Президента. Бо саме він, на їхнє переконання, зміг втримати країну на плаву у надскладний час, напрацював вектор розвитку України та зробив усе можливе, щоб європейські країни зважали на бажання українців бути самостійними. Тепер же залишилося тільки продовжити все розпочате.Текст, який висловлює спільну позицію, виклав на своїй сторінці депутат Луцької міської ради, майданівецьДалі текст подаємо без змін та правок: