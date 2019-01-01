Квартири, автівки і соцвиплати: як живе служитель Феміди Волинського адмінсуду

Оксана Андрусенко.



У декларації за 2018 рік вона вказує, що користується кімнатою площею 11,9 метра квадратного, що належить ОСББ «Відродження», квартирою площею 145,3 метра квадратного вартістю 689,246 тисячі гривень, що належить громадянці Євгенії Андрусенко, орендує паркомісце площею 15 метрів квадратних, що належить ТзОВ «Лучеськпраксервіс» у Луцьку, - пишуть



Її чоловік Олександр Дідик безоплатно користується квартирою площею 43,9 метра квадратного, що належить громадянці Уляні Дибко у Львові.



Суддя володіє легковим автомобілем Volkswagen Passat 2011 року випуску вартістю 250 тисяч гривень, її чоловік з вересня 2018 року є власником легкового автомобіля Acura MDX 2008 року випуску вартістю 295 тисяч.



Зарплата судді у 2018 році становила 320,168 тисячі гривень, 6,02 тисячі вона отримала як соціальні виплати в департаменті соціальної політики Луцької міської ради, 68,275 тисячі становили кошти кредитної лінії до зарплатної банківської карти «ПриватБанку», використанні як спосіб розрахунку, 2,001 тисячі вона отримала як додаткове благо в БФ «Право на захист».



Її чоловік отримав зарплату у сумі 574,198 тисячі гривень у філії ТзОВ «Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі», 26 гривень отримав як проценти у «ПриватБанку», 0,513 тисячі використав як кошти кредитної лінії до зарплатної банківської карти «ПриватБанку», використанні як спосіб розрахунку. 1,894 тисячі гривень він розмістив на рахунку в «ПриватБанку».



Як фінансові зобов’язання Оксана Андрусенко вказує 68,275 тисячі гривень, сплачені в рахунок погашення зобов'язання за кредитною лінією до зарплатної картки, її чоловік сплатив 0,513 тисячі.



Оксана Андрусенко входить до складу Всеукраїнської Асоціації Адміністративних Суддів.

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